Cateriano: “La vía es pedirle la renuncia al presidente Castillo”

Nuevos indicios de corrupción que comprometerían a Pedro Castillo han salido a la luz el fin de semana último. Siguiendo el debido proceso, el Congreso de la República podría comenzar a pensar en utilizar alguna figura constitucional para pedir la salida del jefe de Estado. A su turno Pedro Cateriano extitular del gabinete ministerial señaló que la denuncia contra Yenifer Paredes y las revelaciones de Zamir Villaverde complican aún más al exmilitante de Perú Libre.

Cabe recordar que la Constitución vigente no ampara el juicio político, como en cualquier otro sistema presidencial. No obstante, Cateriano prevé que interponer una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral no es una salida constitucional. “Esta ha sido mi postura jurídica desde que el Parlamento inició el trámite contra Pedro Pablo Kuczynski y luego cuando vacó, creo yo rompiendo el orden constitucional, a Vizcarra. La vía es pedirle la renuncia al presidente Castillo”, sostuvo.

Al parecer, esta salida no sería prevista ni por el Ejecutivo ni el Legislativo. Ante ello, propuso que se debe hallar una vía política con amparo constitucional. La solución —continuó— es establecer un juicio político y debatir un adelanto de elecciones generales.

Otra posibilidad, según Pedro Cateriano, sería inhabilitar a Castillo Terrones por infracción a la Constitución. Para ello, se deberá modificar el artículo 117 de la carta magna y agregarle un inciso, el cual precise sobre “la reiterada conducta violatoria del orden constitucional por haber cometido numerosas infracciones”.

René Gastelumendi, conductor de “Grado 5″, cuestionó al ex primer ministro si una legitimidad social podría permitir que el Congreso busque la vacancia de Pedro Castillo. Cateriano advirtió que eso no reflejaría el espíritu de la Constitución.

“La salida política y jurídica está en manos del Congreso, pero en el Congreso hay otras situaciones complicadas. Por ejemplo, los denominados Los Niños de Acción Popular que, en la práctica, han sido un apoyo político de este Gobierno”, señaló.

Para Cateriano, es imperativo que la institución dirigida por María del Carmen Alva tome conciencia de “la grave responsabilidad que tiene para solucionar la crisis”. Aunque la Fiscalía deberá seguir el proceso legal contra Castillo Terrones, aclaró que el Legislativo es el organismo indicado para dar la salida constitucional.

Asimismo, aseguró que “el Congreso no se atreve a censurar al presidente del Consejo de Ministros por temor a perder los escaños. Hemos llegado al extremo de permitir la permanencia en el cargo de una persona que admiró a Hitler, que ha desafiado al Congreso”, manifestó.