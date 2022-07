AAR: “Cada domingo que pasa, Pedro Castillo se hunde más”

Para Augusto Álvarez Rodrich, “cada domingo que pasa, Pedro Castillo se hunde más”. En ese sentido, precisó que hay más evidencias sobre los presuntos actos de corrupción en los que el Gobierno estaría involucrado.

El más reciente, según el periodista, es la denuncia de César Nakazaki. El abogado de Karelim López alertó sobre el hallazgo de un sobre amarillo en la puerta posterior de la vivienda donde reside la empresaria, en Breña. La Policía ya ha confirmado que este sobre contiene tres proyectiles y pólvora. Además, una nota de amenaza. “Tú y tus amigos periodistas desataron todo. Ahora no podrás salvarte, solo te espera morir”, dice una parte del escrito.

Cabe recordar que, López es colaboradora eficaz en el caso Puente Tarata III, en el que ha sindicado a Pedro Castillo Terrones como líder de una organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El último fin de semana se dio a conocer que Yenifer Paredes, hermana de la primera dama, habría participado de licitaciones en contratos de obra en Anguía, provincia de Chota, región Cajamarca. AAR señaló que esto complica aún más a Castillo Terrones, ya que implica a alguien de su entorno familiar más cercano.

Ante ello, recordó las balbuceantes declaraciones del jefe de Estado sobre Paredes. “Yo creo que existe, hay un tema demoledor, no es nuevo. Voy a evitar decir que las cosas se tienen que encaminar y esclarecer en su momento. Lo importante es que, más allá de estas cosas, al final la verdad va a apremiar. Yo estoy acá por el Perú. Yo no he venido a hacer (...) una muestra de corrupción y (de) eso estoy totalmente seguro. A mí no me van a encontrar, por más que se busquen temas así, que son históricos en el Perú”, dijo a la prensa.

“Se ve a un hombre tremendamente nervioso por las revelaciones que se van haciendo. Cada domingo, aparece más información y complica más a Pedro Castillo. Las noticias de estas investigaciones van deteriorando la legitimidad política, social de un presidente cada vez más comprometido”, detalló AAR.

En otro momento, el conductor de “Claro y directo” se refirió a las declaraciones de Castillo, quien, durante el consejo de ministros descentralizado en la región Loreto, volvió a asegurar que su Gobierno no está involucrado en actos de corrupción. “Si quieren transparencia, yo pido desde acá y lo diré en todo el mundo, que no he robado ni un centavo al país. Rodrich lamentó la actual situación del Gobierno. Esto, indicó Rodrich, dista con la realidad.

Según el comunicador, Pedro Castillo Terrones generó “cierta ilusión” en el electorado, que apostó por Perú Libre para lograr “un cambio”. Sin embargo, expuso que, al parecer, el mandatario se sumaría a la larga lista de presidentes investigados por el delito de corrupción.

“Están pasando demasiadas cosas raras para que todo siga normal”, concluyó.