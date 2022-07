Susel Paredes sobre proyecto de retorno a la bicameralidad: “Se están haciendo un terno a la medida”

La congresista del Partido Morado Susel Paredes se refirió a la iniciativa planteada en el Congreso de la República para retornar a la bicameralidad y aseveró que se están realizando leyes en beneficio de los propios parlamentarios. Paredes criticó que hagan “un terno a la medida” en vez de legislar en favor de la ciudadanía.

“(Incluir la renovación por tercios) depende de la Mesa Directiva y de la Comisión de Justicia. ¿Quién preside la Comisión de Justicia y la Comisión de Constitución? Gladys Echaíz y Patricia Juárez. Ellas, que están apuraditas por la bicameralidad, ¿por qué no han puesto eso? Se están haciendo un terno a la medida. No se hace leyes para uno, sino para la gente, para que el país esté mejor, para el Perú. No se puede estar haciendo leyes para los beneficios de algunos”, dijo para Exitosa.

La legisladora detalló que en el debate para esta iniciativa se han añadido distintas consideraciones, como la posibilidad de que los candidatos a la presidencia puedan también postular al Parlamento.

“Han ampliado la legislatura hasta el 15 de julio y la próxima semana vamos a tener pleno martes, miércoles y jueves. Hay una desesperación por aprobar la bicameralidad. Pero yo quiero advertir a la ciudadanía que la bicameralidad que nos están planteando viene con algunos regalitos: se aumenta a tres las cuestiones de confianza para cerrar el Congreso, se propone la reelección de congresistas, los titulares de los órganos electorales pueden ser acusador por el Congreso”, aseveró.

Finalmente, consideró que lo que pretende el Legislativo es aprobar la reelección parlamentaria para sentirse seguro en caso de que se logre vacar al presidente Pedro Castillo.