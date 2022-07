Javier Ísmodes anuncia medidas legales contra asociación que lo calificó de “corrupto”

El candidato regional por el movimiento Arequipa, Tradición y Futuro Javier Ísmodes Talavera realizó una conferencia virtual, en la que aseguró que no tiene ninguna investigación fiscal en curso, como lo señaló hace unos días la asociación Kuskachay. Además, anunció medidas legales contra esta organización por haberlo calificado de corrupto e incluirlo en un ranking denominado “corruptómetro” .

“Se está dañando mi derecho al honor y buena reputación. Las denuncias que hicieron en las elecciones pasadas se archivaron porque no había pruebas ni indicios”, afirmó el político.

De acuerdo a la denuncia de Kuskachay, Ísmodes contaría con ocho procesos de investigación. Dos de ellos por lavado de activos: del 2018 y del 2021. Además, contaría con procesos de concusión y estafa. El postulante en su defensa detalló que no cuenta con ninguna investigación fiscal y que tiene los documentos de archivamiento. “Ninguna de esas denuncias supuestas pasó a investigación fiscal”, añadió. Prometió entregar el legajo del Ministerio Público donde aparecen los procesos en los que estuvo involucrado.

En la conferencia de prensa, Ísmodes anunció que enviará una carta notarial a la asociación pidiendo que rectifiquen la información. Caso contrario, dijo, los denunciará por el delito de difamación. Acusó que la asociación estaría siendo financiada por la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. “No sé si tengan la capacidad de acusar a políticos por actos irregulares”, manifestó el candidato regional.

Recordó denuncias

Ísmodes Talavera acusó que no es extraño que en cada elección sea denunciado sin fundamento. “Pasa sobre todo a una semana de las elecciones. En el 2018 me denunciaron sin pruebas por supuesto lavado de activos. Yo estuve abierto a que me investiguen y el caso fue enviado a la Unidad de Investigación Financiera. No encontraron nada y se archivó ”, señaló.

También aseguró que lo han encasillado como “vende patria” y “prochileno”, por apoyar la venta de tierras en Majes a inversores mapochinos. El político manifestó que no es cierto y que lo único que hizo fue brindar una opinión como funcionario regional. En el 2007 fue personal de confianza del expresidente regional de Arequipa Juan Manuel Guillén.

Otra denuncia que persigue a Ísmodes es la que hizo Humberto Rendón Estremadoyro. El ciudadano aseguró que le dio US$ 30.000 a nombre de su socio Giuliano Delgado para que le ayuden a tramitar el cambio de uso de un terreno en el 2013. Delgado cobró el cheque y el dinero desapareció. Al final tampoco cumplieron el trabajo encomendado. Ísmodes narra que el monto ingresó al estudio de abogados. Pero esta entidad indicó en un comunicado que los fondos no ingresaron a sus cuentas.

Propaganda

Todas estas denuncias fueron sustentadas en su momento por La República. Ísmodes y su amigo amenazaron con denuncias al medio, pero jamás cumplieron. Al respecto, el político se excusó subrayando que “en esa ocasión tenía un temperamento (centrado) a la campaña”. “Fue un error no tomar una acción contra los que resulten responsables”, dijo.

Añadió que “pudo más la desinformación y el encasillamiento. Hubieron esas publicaciones que no me vas a negar que existieron. La prensa es el cuarto poder y genera corrientes de opinión, de información o desinformación. Es como el asistente de prensa de Hitler en la Alemania nazi, Joseph Goebbels, que decía: ‘Miente, miente, que algo quedará’ . Gracias a él, el 95% de los alemanes estaba de acuerdo con masacrar a los hermanos judíos. Si se sienten, así es su decisión. Pero sobre todo mi respeto para La República. Ustedes sabrán si sacaron una información fidedigna”.

Será por ese motivo que, en sus dos derrotas políticas, Ísmodes Talavera culpó a La República. Pero asegura que ha madurado. “Soy un ser humano que vive feliz, amo a esta tierra, que quiere entregar su trabajo en favor de Arequipa, más allá de los que no quieran”, dijo.

Sobre escuela de negocios

A Ísmodes le consultamos: ¿por qué votar por él, que dice que sacará adelante la región, si no pudo siquiera lograr que la Sunedu licencie su escuela de posgrado San Francisco Xavier?

Dijo que hubo un problema de interpretación por parte de la Sunedu, porque en su escuela había varios docentes internacionales, y la intendencia de educación le ordenó que hubiera más docentes nacionales. Anunció que están realizando un nuevo trámite para licenciar la escuela de posgrado que fundó junto con otros socios.