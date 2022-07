Américo Gonza sobre rondas campesinas: “No olvidemos el derecho que tienen a impartir justicia”

Tras el secuestro del reportero de “Cuarto poder” Eduardo Quispe por parte de las rondas campesinas en el distrito de Chandín, en Cajamarca, la Fiscalía ha anunciado que abrirá una investigación por los presuntos delitos de secuestro y hurto.

“La Fiscalía Provincial de Bambamarca abrió una investigación de oficio ante los hechos ocurridos en el distrito de Chandín, en Cajamarca, por el delito contra la libertad (secuestro), y el delito contra el patrimonio (hurto), en agravio de dos periodistas”, informó la institución.

El congresista de Perú Libre Américo Gonza detalló que existen dos tipos de justicia: la ordinaria y la especial. Esta última está garantizada, según su perspectiva, a los pueblos originarios con base en el derecho constitucional. “Que se investigue y determine responsabilidades, pero no olvidemos el derecho que tienen a impartir justicia acorde a sus costumbres e idiosincrasia de su población, pueblo, territorio”, justificó.

René Gastelumendi, conductor de “Grado 5″, refutó lo dicho por el perulibrista. El periodista recalcó que este derecho no es absoluto, por lo que no “pueden secuestrar a compatriotas para obligarlos, como el Estado Islámico. Los ronderos no cortan la cabeza, pero se parece, ¿no?”.

En ese sentido, el oficialista pidió a Gastelumendi “no irse a los extremos”. Además, solicitó escuchar los descargos de las rondas campesinas y no solo a una de las partes para “no prejuzgar”.

Ministerio de la Familia

En otro momento de la entrevista, Américo Gonza, quien es autor del proyecto que plantea el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) por “Ministerio de la Familia”, defendió el cuestionado proyecto aprobado por la Comisión de Descentralización del Congreso de la República.

“Todos votaron a favor, fue unánime”, expuso el parlamentario. Agregó que su proyecto de ley es declarativo y solo es un llamado de atención al Ejecutivo para que las políticas públicas de esta cartera sean de manera integral.

El periodista de “Epicentro TV” recalcó que, de cada 100 mujeres, según la estadística, 63 han sufrido un episodio de violencia. René Gastelumendi, además, subrayó que se registran al menos 150 feminicidas por año; es decir, tres mujeres mueren en manos de sus parejas cada semana.

Ante ello, sostuvo que el ministerio dirigido por Diana Miloslavich tiene el compromiso de que las “mujeres merecen una atención especial sin descuidar al resto de los integrantes de la familia”.

Gonza descartó que su proyecto quiera dejar a un lado a la mujer y afirmó que, por el contrario, desea garantizar con mayor ahínco sus derechos. “Lo que queremos es generar políticas preventivas”, aseguró. Para el oficialista, es necesario concientizar al niño y al hombre, que tiene la obligación de respetar al sexo opuesto en igualdad de condiciones.

No obstante, el periodista le manifestó al perulibrista que el propio Congreso de la República ha impedido esto a través de medidas en contra del enfoque de género. El legislador admitió que votó a favor de todas estas.

“Hagamos una evaluación. Desde que se creó el Ministerio de la Mujer, ¿han mejorado las condiciones de la mujer?, ¿han disminuido los feminicidios? Repensemos el papel del Ministerio de la Mujer (…). No le vamos a quitar derechos a las mujeres. No pretendemos invisibilizarlas, desconocer el maltrato”, expuso.