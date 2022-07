RMP: “¿A quién están sirviendo estos ronderos? Al presidente de la República”

Este miércoles 6 de julio, el canal 4 interrumpió su programación habitual para transmitir una disculpa a nivel nacional del reportero de “Cuarto poder” Eduardo Quispe, quien el domingo 3 de julio, junto a Jaime Chincha, presentó la denuncia contra la cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes. Rosa María Palacios señaló que el secuestro, robo y coacción sufrido por el comunicador a manos de ronderos del distrito de Chadín, provincia de Chota, en la región Cajamarca, es un hecho muy grave.

De acuerdo al comunicado de esta casa televisora, Eduardo Quispe, junto a su camarógrafo Elmer Valdiviezo, fueron despojados de sus equipos de trabajo (celulares y cámaras). Posteriormente, la ronda campesina obligó a pedir disculpas en televisión nacional por el reportaje sobre la hermana de la primera dama emitido por “Cuarto poder”. “Si eso no ocurría, les advirtieron que sus vidas estaban en riesgo”, se lee en la misiva.

“Buenas noches. Me dirijo al país. Nos encontramos en la comunidad de Las Palmas, distrito de Chadín. Nos encontramos dialogando con las rondas campesinas de Chadín, quienes representan los intereses y necesidades de su pueblo. Fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a personas que no responden culturalmente, haciéndoles interrogantes por los casos de Yenifer Paredes, quien… Fiscalía de la Nación. En tal sentido, como medio de prensa que representamos a ‘Cuarto poder’, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al Gobierno central y a sus familiares”, se escuchó decir al periodista de América TV.

RMP explicó que las rondas campesinas son reconocidas por la Constitución. Estas son parecidas a un “serenazgo urbano”; sin embargo, están impedidas de detener, violar derechos humanos; pero, sobre todo, “no pueden secuestrar, robar y coaccionar”.

En ese sentido, opinó que lo ocurrido ayer con Quispe y Valdiviezo hace recordar a la época de los años 80 cuando el grupo terrorista MRTA atacaba a periodistas que, amenazados con armas, leían manifiestos.

Las penas por los actos cometidos ayer son, según Palacios, bastante graves. El Código Penal, en su artículo 152, establece que “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 30 años el que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad”.

No obstante, la pena será no menor de 30 años cuando “se abusa, corrompe, trata con crueldad o pone en peligro la vida o salud del agraviado”. Asimismo, los implicados habrían cometido coacción. De acuerdo al artículo 151, “el que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años”.

La letrada expuso que también se ha cometido el delito de robo. “El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años”, dicta el artículo 188.

“Son periodistas que están investigando actos de corrupción de este Gobierno, del entorno inmediato y familiar del presidente de la República. Un manifiesto que obliga a los periodistas a rectificar la información y decir que la señora Paredes no ha hecho nada, ¿a quién están sirviendo estos ronderos? Al presidente de la República, son su banda porque él es el beneficiario supuesto”, indicó.

Las reacciones

Luego de conocerse que el equipo de “Cuarto poder” se encontraba a salvo, el recientemente juramentado ministro del Interior, Mariano González, aseguró que rechazaba y condenaba los actos cometidos. No obstante, la letrada alegó que el reemplazo de Dimitri Senmache no movilizó a la Policía Nacional del Perú (PNP) ni capturó a nadie pese a haber flagrancia.

“Quisiera pedirles que comprendan que dentro de las dificultades del territorio, nuestra Policía ha acudido lo más rápido posible. Si bien es cierto, con los pocos efectivos que hemos tenido en la región, se ha procedido al trasladado de los periodistas y el conductor (...) Por la dificultad del lugar, a lo que se ha podido llegar es a rescatar a nuestros colegas para trasladarlos a un lugar seguro y están hoy camino a Bambamarca”, declaró González.

La conductora de “Sin guion” advirtió que si el Ministerio del Interior no hace las capturas correspondientes, el hecho quedará impune y los actos violentos contra periodistas se volverán un hecho cotidiano.

“Esto es regresar a los 80, es exactamente lo que está haciendo el Gobierno. Esta banda organizada de secuestro, robo y coacción actúa en beneficio del presidente de la República”, comentó.

Tras 12 horas de conocerse los hechos, Pedro Castillo Terrones decidió pronunciarse sobre el tema vía Twitter. “Rechazo enérgicamente todo acto de violencia que vulnere las libertades personales, así como la libertad de prensa y expresión. Somos respetuosos del Estado de derecho (…). Por ello, exigimos una investigación sobre lo sucedido con los periodistas de un medio de comunicación en la región Cajamarca”, escribió el profesor.

“Impunidad absoluta porque están protegidos por el presidente de la República, porque, si no, no actuarían”, criticó Rosa María Palacios.