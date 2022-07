AAR tras secuestro de periodista: “Se parece a lo que ocurría en los tiempos del terrorismo”

El Congreso de la República ya tiene en sus manos la ‘ley mordaza’ impulsada por el Ejecutivo, la cual busca tipificar como delito la difusión de toda información reservada de las investigaciones fiscales. Esto, según Augusto Álvarez Rodrich, impediría que la prensa pueda revelar más denuncias de corrupción que involucran a Pedro Castillo y su entorno más cercano.

Aunque la preocupación por la libertad de prensa era palpable tras la presentación de este proyecto inconstitucional, AAR precisó que el secuestro del reportero de “Cuarto poder” Eduardo Quispe y su camarógrafo, Elmer Valdiviezo, por rondas campesinas, en el distrito de Chadín, en la localidad de Chota, en Cajamarca; ha encendido aún más las alarmas.

Una ronda de campesinos secuestró al equipo periodístico y, de acuerdo al comunicado de América Televisión, fueron obligados a rectificarse a nivel nacional por el reportaje que denunciaba cómo la cuñada del presidente, Yenifer Paredes, ofrecía obras de saneamiento en Cajamarca.

Pasadas las 8.00 p. m., la casa televisora interrumpió su programación habitual y procedió a transmitir la rectificación de Eduardo Quispe. “Buenas noches, me dirijo al país. Nos encontramos en la comunidad de Las Palmas, distrito de Chadín, nos encontramos dialogando con las rondas campesinas de Chadín, quienes representan los intereses y necesidades de su pueblo. Fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a personas que no responden culturalmente, haciéndoles interrogantes por los casos de Yenifer Paredes, quien se encuentra citada por la Fiscalía de la Nación; en tal sentido, como medio de prensa, que representamos a ‘Cuarto poder’, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al Gobierno central y a sus familiares“, se oye decir nerviosamente al comunicador.

Inmediatamente, Quispe pidió disculpas a las rondas campesinas por “no actuar de acuerdo a la verdad”. El reportero terminó el enlace telefónico dirigiéndose a sus familiares: “Informales que las rondas nos han tratado de manera humana y que, luego de leer este comunicado, como parte del acuerdo, nos retiraremos del lugar en nuestro vehículo, sanos y salvos”.

AAR indicó que el equipo del canal 4 “fue coaccionado, secuestrado y obligado a leer esta rectificación ficticia”.

Tras conocerse la noticia del secuestro, el nuevo ministro del Interior, Mariano González, declaró que “dentro de las dificultades del territorio, nuestra Policía ha acudido lo más rápido posible. Si bien es cierto, con los pocos efectivos que hemos tenido en la región, se ha procedido al traslado de los periodistas y conductor”.

El conductor de “Claro y directo” saludó la preocupación del reemplazo de Dimitri Senmache por la integridad de los periodistas. No obstante, lamentó que el Mininter no haya capturado a ninguno de los responsables. “Eso genera sospechas (...) ¿Qué hacía la Policía?, ¿no podía actuar más eficientemente para detener en flagrancia a esta gente que había cometido este secuestro?”, cuestionó.

Pedro Castillo se pronunció, casi 12 horas después del secuestro de Quispe y Valdiviezo. “Rechazo enérgicamente todo acto de violencia que vulnere las libertades personales, así como la libertad de prensa y expresión. Somos respetuosos del Estado de derecho” (…) Por ello, exigimos una investigación sobre lo sucedido con los periodistas de un medio de comunicación en la región Cajamarca”, escribió en Twitter.

“Se parece a lo que ocurría en el Perú en los tiempos del terrorismo. Cuando Sendero Luminoso o el MRTA, tomaban medios de comunicación y los obligaban a leer pronunciamientos o comunicados a favor de sus acciones, eso ha ocurrido ayer”, advirtió.

Para AAR, los actos cometidos por la ronda campesina este miércoles 6 de julio son inaceptables. Asimismo, se sumó al pedido del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), el cual “exige acción inmediata del Ministerio Público en el lugar donde se produjo la coacción y presunto secuestro contra el reportero Eduardo Quispe”.