AAR sobre explicaciones de Castillo: “Es imposible entender qué es lo que quiere decir”

La Fiscalía de la Nación empezó una investigación preliminar contra Yenifer Paredes, hermana de Lilia Paredes, luego de ser grabada ofreciendo obras de saneamiento en Cajamarca.

Augusto Álvarez Rodrich sostuvo que Pedro Castillo trató de explicar lo ocurrido con su cuñada. Sin embargo, el presidente se mostró “nervioso” y “hasta balbuceante”. “Es imposible entender qué es lo que quiere decir”, dijo el periodista.

“Hay un tema demoledor que no es nuevo. Yo creo que voy a evitar que las cosas se tienen que encaminar y esclarecer en su momento. Lo importante es que más allá de estas cosas al final la verdad va a apremiar. Yo estoy acá por el Perú. Yo no he venido a hacer (...) una muestra de corrupción y eso estoy totalmente seguro. A mí no me van a encontrar, por más que se busquen temas así que son históricos en el Perú”, dijo el mandatario a la prensa.

AAR sostuvo que es evidente que Castillo Terrones “no tiene capacidad para manejar las cosas”. Yenifer Paredes, según la hipótesis del fiscal Jony Peña, habría incurrido en el presunto delito de tráfico de influencias al ofrecer obras públicas.

No obstante, el ministro de Defensa, José Gavidia, ha justificado las acciones de la hermana de la primera dama. “Yo veo que la hermana de la primera dama está gestionando obras para su pueblo. Siempre les digo a los congresistas que vayan a ver qué necesita su población, qué es lo que pueden hacer. Eso debemos hacer todos los ciudadanos”, declaró a la prensa este lunes.

“El presidente Pedro Castillo no da pie con bola, se le ve cada vez más complicado en casos de corrupción, su Gobierno es de una ineptitud absoluta y utiliza el poder para prebendas”, precisó Rodrich.

Pero no es el único problema para la familia presidencial. Este fin de semana, también se dio a conocer la construcción de un helipuerto informal ubicado al lado de la casa de los padres del jefe de Estado en San Luis de Puña (Cajamarca). La obra no habría sido declarada ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“El gobierno del presidente de los pobres se mandó a hacer un helipuerto para que esté cerca a la casa de sus padres, para que pueda ir y aterrizar con más facilidad. ¿Este era el presidente de los pobres? ¿Una casa con helipuerto? ¡Qué vergüenza!”, criticó AAR.

Gavidia también se pronunció al respecto. “Las únicas estructuras aeroportuarias que tienen permiso del MTC son los aeropuertos, los helicópteros pueden posarse en cualquier sitio”, respondió a los medios de comunicación.

Otro lapsus

Como ya es costumbre, Pedro Castillo sumó una nueva equivocación a su larga lista de bloopers. Esta vez el gobernante confundió la conocida frase “¡viva el Perú!” con “¡viva el paro!”, durante un acto oficial junto a la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte. Tras notar su equivocación, el ahora exmilitante de Perú Libre rectificó inmediatamente.

“Eso es lo que tenemos como presidente”, lamentó el conductor de “Claro y directo”.