RMP sobre Yenifer Paredes: “Este es un escándalo mayúsculo, es una denuncia demoledora”

Tras conocerse que la hermana de Lilia Paredes, Yenifer Paredes, habría ofrecido obras de saneamiento en Cajamarca, Pedro Castillo decidió pronunciarse sobre el tema. Sin embargo, Rosa María Palacios señaló que lo dicho por el mandatario ha sido incomprensible.

“Yo creo que existe, hay un tema demoledor, no es nuevo. Voy a evitar decir que las cosas se tienen que encaminar y esclarecer en su momento. Lo importante es que más allá de estas cosas al final la verdad va a apremiar. Yo estoy acá por el Perú. Yo no he venido a hacer (...) una muestra de corrupción y eso estoy totalmente seguro. A mí no me van a encontrar, por más que se busquen temas así que son históricos en el Perú”, dijo el mandatario a la prensa.

Para la abogada, “este es un escándalo mayúsculo, es una denuncia demoledora contra el presidente de la República”. Agregó que es un error que Castillo Terrones no ofrezca una respuesta clara sobre el tema; al igual que con el helipuerto y las llamadas de personajes vinculados al caso Puente Tarata.

RMP explicó que lo realizado por Yenifer Paredes computa el delito de tráfico de influencias, por ello, la cuñada del jefe de Estado podría ir entre cuatro a ocho años de prisión.

No obstante, el titular del Mindef, José Gavidia, salió en defensa de la hermana de la primera dama. “He visto el reportaje, yo veo que la hermana de la primera dama está gestionando obras para su pueblo, siempre les digo a los congresistas que vayan a ver qué necesita su población, qué es lo que pueden hacer. Eso debemos hacer todos los ciudadanos”, declaró el funcionario.

La respuesta de Gavia, según la conductora de “Sin guion”, revelaría que él “patrocina el tráfico de influencias”. Asimismo, recordó que los congresistas no pueden gestionar obras públicas porque no tienen iniciativa de gasto público, tal y como precisa la Constitución.

“El Congreso es el único poder del Estado que puede encontrar la solución definitiva al futuro de Pedro Castillo”, agregó.

Nuevo ministro

Pedro Castillo tomó juramento al nuevo ministro del Interior, el sexto en once meses de gestión. Mariano González Fernández fue elegido para ser el reemplazo del censurado Dimitri Senmache Artola.

RMP precisó que González Fernández ya ha pasado por la PCM. En el 2016, dirigió la cartera de Defensa durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. No obstante, dimitió al cargo por dos razones.

La más conocida fue por su enamoramiento con Lissette Ortega, quien fue designada asesora del Ministerio de Defensa (Mindef) ese mismo año. En segundo lugar, por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht por asesorías simuladas. Cabe precisar que la denuncia fue archivada en el 2020.

“Mi esposa y yo nos conocimos en el Misterio de Defensa. Tenemos cinco años de casados y con un bebe en camino (...) No he cometido ningún acto de corrupción ni una falta administrativa y ninguna falta ética. Lo que he cometido es un hecho de amor”, dijo González luego de su juramentación.