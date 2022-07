César Hinostroza habría fugado de España

El exjuez de la Corte Suprema César Hinostroza Pariachi habría fugado de España con destino a un tercer país europeo. El Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional de España no lo ubicó en la dirección de Madrid donde venía residiendo, cuando llegaron para hacer cumplir la orden de búsqueda, ubicación, captura y detención con fines de extradición al Perú.

Las autoridades españolas desplegaron inmediatamente un operativo de búsqueda más amplio, pero no han podido localizarlo hasta este momento. Una fuente no identificada informó a la Policía que el exmagistrado peruano viajó a Bélgica, probablemente con el objetivo de salir de la Unión Europea.

Hinostroza habría salido de Madrid en un vehículo particular por tierra, pues no se ha encontrado registro de que abordara algún avión. La Policía española comunicó hace unas horas a los representantes peruanos en Madrid que Hinostroza no es ubicado en ese país.

El jueves, 28 de junio último, la justicia española ordenó la búsqueda, ubicación, captura e ingreso a prisión de César Hinostroza para proceder a su extradición al Perú. El exmagistrado se encontraba en Madrid con libertad provisional en vía de extradición.

César Hinostroza huyó del Perú en octubre del 2018 por el escándalo de los CNM-Audios que lo involucran en la red de corrupción Los Cuellos Blancos del Puerto integrada por jueces, fiscales y abogados que negociaban favores para arreglar procesos judiciales, penales y civiles, además de influir en el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura.

Tras salir del Perú de manera clandestina, fue detenido en Madrid y pasó seis meses en prisión. En abril del 2019, la Sala Penal de la Audiencia Nacional de España le concedió libertad provisional, que incluía fijar domicilio en España, prohibición de salir del territorio español, el retiro de su pasaporte y la obligación de comparecer ante el tribunal dos veces por semana.

Hinostroza cumplió con todas las medidas hasta que las puertas legales para evitar su retorno al Perú se fueron cerrado. Los jueces españoles aprobaron dos pedidos de extradición y rechazaron un pedido de asilo al considerar que los cargos en su contra tienen fundamento y que no había un interés político en su caso.

Las autoridades españolas se habrían quejado con su contraparte peruana por la difusión en Lima de la orden de búsqueda y captura que realizó el fin de semana la Procuraduría General del Perú, antes que se asegure la permanencia de Hinostroza en España. “El procurador Ad hoc designado para seguir el trámite de extradición en el extranjero se apuró en salir el fin de semana a hacer noticia de la orden de captura, pero no en solicitar medidas para asegurar su permanencia en España”, indicó una fuente de LaRepública.pe.