AAR sobre Castillo: “Ese despido no solo podría ser al partido; sino a la presidencia”

La relación política entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo habría llegado a su fin. Esto luego de que el fundador de Perú Libre solicitara la “renuncia irrevocable” del presidente de la República al partido del lápiz.

Tras derrotar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones 2021, Augusto Álvarez Rodrich recordó que Castillo Terrones afirmó que Cerrón Rojas “está impedido judicialmente. No lo van a ver ni siquiera de portero de ninguna de las instituciones del Estado”. Sin embargo, el periodista sostuvo que esta sería una de las tantas “mentiras” que ha dicho el jefe de Estado en estos once meses de gestión.

AAR señaló que el comunicado de Perú Libre en el que “invita al presidente Pedro Castillo a renunciar a su militancia” es bastante gracioso; ya que entre líneas es evidente que Vladimir Cerrón está despidiendo a Pedro Castillo.

Una de las cinco razones, según el comunicado de Perú Libre, por las que piden la salida del profesor cajamarquino es la fractura de la bancada. Como se recuerda, el partido oficialista empezó el nuevo periodo congresal con una bancada de 37 legisladores. No obstante, hoy solo cuenta con 16.

Asimismo, reclaman al jefe de Estado no haber cumplido con sus promesas de campaña ni seguido el ideario y programa, plan político con el que postuló en las elecciones 2021.

“Dicen que lo han reemplazado con el plan neoliberal de Keiko Fujimori, lo cual es mentira. No ha reemplazado nada con nada. Este Gobierno no es de izquierda ni de derecha”, manifestó Rodrich.

Para el conductor de “Claro y directo”, la repuesta de Pedro Castillo, tras el pedido de su salida de Perú Libre, es totalmente incomprensible.

“En las próximas horas yo voy a dar una respuesta, entendiendo que por encima de todo está el Perú. Desde acá llamo a todas las fuerzas políticas a ponernos de acuerdo y trabajar por la democracia (...) No podemos entretenernos con otros temas”, señaló a la prensa a la salida de la Catedral de Lima, donde hubo un homenaje por el Día del Pescador.

“Cerrón decide lo que hace en ese partido y, si te invita a una renuncia irrevocable, lo que tiene que hacer el presiente es decir: ‘Bueno, muchas gracias, ya me tengo que ir’. Ya pasaron 24 horas y aún no ha salido la respuesta de Pedro Castillo, pero qué más da, no sirve de nada ”, expuso AAR.

Álvarez Rodrich no descartó que, en una suerte de “venganza”, Cerrón preste sus 16 votos a la oposición para que esta logre una eventual vacancia presidencial. “Ese despido no solo podría ser al partido; sino a la presidencia”, advirtió.