Pedro Castillo: ¿qué implica que Perú Libre le haya pedido su renuncia partidaria?

El presidente de la República, Pedro Castillo, se queda sin opciones luego de que el partido liderado por Vladimir Cerrón, Perú Libre, le solicitara su renuncia a la organización política este miércoles 29 de junio mediante un comunicado. Castillo se ha pronunciado respecto de la misiva y anunció tener una respuesta en las próximas horas. Ante ello, cabe analizar, qué le espera al presidente luego de su posible renuncia al partido que lo llevó al sillón presidencial.

La politóloga Marylia Cruz consideró que el pedido hecho por Perú Libre no es opcional. “Tal como está formulado el documento, no parece que vaya a corresponderle alguna decisión a Pedro Castillo. Al contrario, creo que la idea que plantea la misiva es ‘renuncias o te sacamos’, lo cual implica definitivamente un relativo cambio que pueda haber entre las fuerzas del Congreso y el apoyo a Pedro Castillo”, señaló.

Las intenciones de retirar del partido al gobernante también son resaltadas por el experto en comunicación política Luis Benavente, quien aseguró que “el comunicado de Perú Libre y las declaraciones de Vladimir Cerrón le dejan muy poca capacidad de maniobra, de manejo de situación, a Castillo. Es un ‘se va o lo botamos, presidente’”.

Ante estas situaciones, toca revisar los distintos panoramas que tendrá que atender el mandatario a partir de ahora, posiblemente, sin un partido de su lado que le pueda brindar legitimidad.

Pedro Castillo sin Perú Libre

Marylia Cruz comentó que este es un periodo en el que su Gobierno se verá manejado solo por él, sin la injerencia de Cerrón, y en un contexto en el que sus acciones serán propias y no el resultado de presiones políticas.

Ante esta situación, se debe analizar la tendencia que manejaría el presidente, y se tendrían que evaluar sus alianzas. “¿Vamos a ver otra vez un perfil más próximo a Pedro Francke o a Mirtha Vásquez o lo vamos a ver, de lo contrario, más cercano a grupos políticos como Podemos Perú o de Acción Popular?” , inquirió la experta.

En el primer caso, el presidente estaría abierto a una ventana de oportunidad muy importante en la que tendrá que elegir mejor a sus ministros para rodearse de técnicos y expertos. No obstante, está la otra cara de la moneda, que nos presenta el director de Vox Pópuli, Luis Benavente, quien mencionó que podría darse el camino para acceder a una nueva “repartija” como la que se ha visto a inicios de su Gobierno, y que, en una situación como la actual, no convendría ni a Castillo ni al partido.

¿Cómo serán las negociaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo a partir de ahora?

A partir de ahora, las negociaciones del Ejecutivo con el Congreso van a tener que ser más manejables, lo que podría generar una situación un tanto más complicada para Castillo en cuanto a aprobación de proyectos de ley, pero, revisando las políticas públicas que han estado llevando los dos poderes del Estado, existen algunos puntos en común que se podrían tratar.

Así lo cree Benavente, quien consideró que, para la aprobación de proyectos de ley propuestos por el Gobierno, dependerá “del tema que está en juego en cada uno de esos proyectos”. “Yo creo que pueden salir algunos, pero de hecho que es un Gobierno con menos fuerza política en el Congreso”, añadió.

Cruz aseguró que ahora se deberá invitar a los otros partidos a conversar al Ejecutivo, y negociar en términos de establecer acuerdos políticos, pero precisó que es una situación para la que el primer ministro no está preparado. “Esa función la tiene, un poco más que el presidente, el premier; y ahí mi preocupación es si el premier actual podría tener la facilidad de hablar con el Congreso”, aseveró la especialista.

La permanencia de Aníbal Torres como titular de la PCM

Teniendo en cuenta que Pedro Castillo necesita ahora más que nunca establecer conversaciones con los congresistas, Torres no sería el funcionario más idóneo para cumplir esa función, lo que podría llevar al presidente a realizar un cambio en el puesto de primer ministro próximamente. Y como lo comentó Cruz, en el caso de que Aníbal Torres salga, habrá que prestarle especial atención al nuevo primer ministro que sea elegido.

Además, la especialista consideró que existe una gran posibilidad de presenciar cambios optimistas en el caso de que el nuevo titular de la PCM sea un profesional técnico. Si, por el contrario, el ministro resulta de una negociación por algún puesto, como se ha venido viendo en su Gobierno, “nos estaríamos enfrentando a un escenario preocupante”.

Por su parte, Benavente también concibió esta situación como una posibilidad, al definir a Torres como un ministro que “no tiene mucha capacidad negociadora”. “Él no sabe negociar, no entiende lo que es negociación política, no le interesa, no le importa”, indicó. “El agotamiento es fuerte. Yo creo que el presidente tendrá que ver la opción de cambiar a Aníbal Torres, que ya cumplió su ciclo, ya hizo lo que tenía que hacer, ya no da para más”, resolvió el experto.

En cuanto a una posible salida de Aníbal Torres por parte del Congreso mediante una censura, Alonso Cárdenas, docente de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, aseguró que no sería una situación a la que tendría que enfrentarse Pedro Castillo, puesto que, según su percepción, el Parlamento no se arriesgaría a censurarlo. “Sería quemar una bala de plata, y cuando se queman dos el Congreso se arriesga a ser cerrado. Entonces, el Legislativo no se va a arriesgar. Aníbal Torres puede hacer lo que quiera, retarlos, burlarse de ellos”, señaló el especialista.

El Congreso y una posible Vacancia

Otro tema resaltante ante la separación entre el partido del lápiz y el presidente del sombrero es el contrapeso mínimo que existirá en el Congreso para mantener a Castillo en el sillón presidencial. “Lo primero que uno puede pensar es que esto, en el proceso político actual, puede conducir directamente a facilitar el terreno de la vacancia, que tampoco es un camino fácil de llegar”, señaló Benavente como principal preocupación.