Pedro Castillo: desplante a Comisión de Fiscalización sí sería una infracción constitucional

Pedro Castillo se negó a recibir a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Este acto ha abierto un nuevo debate en torno a si el jefe de Estado habría cometido alguna infracción constitucional al no responder ante la agrupación investigadora dirigida por Héctor Ventura.

“No hay muestra de consideración, de respeto, que debería haber entre dos instituciones del Estado. Creo que sería oportuno que nos retiremos. No está el presidente, ¿qué nos van a decir? Es más, en el transcurso de la caminata es que ha llegado un documento formal”, dijo Héctor Ventura a las afueras de Palacio, el último lunes 27 de junio.

René Gastelumendi, conductor de “Grado 5″, recordó que el jefe de Estado se comprometió a dar sus declaraciones por el caso Sarratea ante la comisión del Congreso.

“Debo ratificar que vengo a trabajar y no a robar, estoy sometido a investigaciones y acusaciones, asistiré a todas, iré a todas, porque de eso se trata, dar la cara en donde nos llaman, porque muchas veces los que nos quieren hacer ver es que somos uno más del montón, que nos quieren poner el cliché de que somos corruptos”, aseguró el presidente.

Según el abogado constitucionalista Omar Cairo, Castillo Terrones podría ser acusado constitucionalmente por no responder ante Comisión de Fiscalización. Para el letrado, esto debería conllevar a una posible suspensión, destitución o inhabilitación del presidente.

“El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial”, establece el artículo 97 de la Constitución.

A su turno, la constitucionalista Beatriz Ramírez recordó que, durante el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, la Comisión de Constitución, en el 2017, concluyó que si un presidente no presta su declaración a alguna agrupación del Congreso y entorpece la investigación, se le considerará como una infracción constitucional.

“El no ir es una infracción constitucional”, aclaró la especialista. No obstante, precisó que la premisa es debatible. De acuerdo a algunos constitucionalistas, el cargo de presidente de la República tiene un estatus especial, por lo que no se le puede acusar.

“En teoría, la presidencia tiene cierta protección para que puedas dirigir el país (...) Cuando un presidente no da la talla, el camino son las infracciones constitucionales (...) El presidente Castillo tiene un montón de entuertos”, acotó.