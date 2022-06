César Hildebrandt: Vladimir Cerrón ya no es nadie, maneja una bancada de 16 personas

César Hildebrandt se refirió a las “sorpresas” que el presidente Pedro Castillo anunciaría en su mensaje del 28 de julio como comentaron algunos ministros de Estado. En ese sentido, consideró que los compromisos del mandatario no tendrían validez, ya que ha demostrado en diversas oportunidades que no cumple sus promesas.

“(Podría anunciar) que quiere un Gobierno de centro, que va a convocar a fuerzas democráticas y que se desvincula de (Vladimir) Cerrón y Perú Libre. Yo no le creo una sola palabra; si lo anuncia, será un compromiso más de esos que puede abandonar en cualquier momento ”, aseveró en el último episodio de su podcast semanal.

El periodista cuestionó la posibilidad de que el jefe de Estado anuncie una ruptura con el líder perulibrista, Vladimir Cerrón. Sin embargo, señaló que ello no significaría un avance, ya que el exgobernador regional de Junín ha perdido poder durante los últimos meses.

“El problema no es que diga ‘he roto con Cerrón’, porque ya no es nadie en este momento, Cerrón maneja una bancada de 16 personas . La bancada imponente de 37 se ha reducido a 16. No es el Cerrón castrista que amenazaba con tumbar el poder″, dijo.

El problema de Pedro Castillo según Hildebrandt

El director de Hildebrandt en sus trece sostuvo que el mayor problema que enfrenta el presidente Castillo sería justificar su permanencia en el poder debido a que la población ya no soporta la “ineptitud” que ha demostrado durante su corta gestión.

“El señor Castillo debe entender que hay un gran dilema en el Perú y consiste en saber cuándo saldrá (del poder). ¿Hoy, mañana, pasado mañana? El dilema es cuándo nos libramos de este Gobierno si es que Castillo mantiene su ineptitud ”, refirió.