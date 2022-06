Fernando Cillóniz sobre Pedro Castillo: “Es un personaje incorregible”

Este jueves 24 de junio se conmemora el Día del Campesino. Augusto Álvarez Rodrich conversó con Fernando Cillóniz, empresario agroexportador y exgobernador de Ica, quien afirmó que hay muy poco que celebrar debido a las dificultades que atraviesa la agricultura peruana.

El entonces candidato a la presidencia de la República Pedro Castillo se comprometió, de llegar al Ejecutivo, a impulsar la segunda reforma agraria. El próximo 28 de julio cumplirá un año de gestión y la promesa no superó las expectativas de la población.

Cillóniz señaló que los continuos cambios en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), cinco en menos de un año, han impedido continuar con las políticas públicas que este sector necesita.

“Les encanta distraer la atención a temas que no son relevantes. Hay urea en el país y me da la impresión de que el Gobierno está transmitiendo una imagen absolutamente errada de lo que está aconteciendo. Que dependemos del Ministerio de Agricultura para la próxima campaña es lo más absurdo que he escuchado en mi vida. Hay agua en los reservorios, la próxima campaña está asegurada y no va a haber un colapso productivo, como dicen algunos”, declaró.

De acuerdo a Cillóniz, el panorama desolador es a raíz de la falta de empleo y la pésima política gubernamental de la gestión de Pedro Castillo.

Asimismo, acotó que desea “fervientemente la vacancia presidencial porque (Castillo) es un personaje incorregible”. El exgobernador de Ica indicó que el problema del profesor cajamarquino no es solo su inoperancia, sino el tema moral que lo involucra en la comisión de los delitos de tráfico de influencia, colusión y organización criminal, según la hipótesis de la Fiscalía de la Nación.

Recordó que, cuando era funcionario de Ica, trató personalmente con el entonces dirigente ministerial y líder de la huelga del 2017 durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y descubrió que era un “cínico”.

“Desde la finta esa que hizo de tirarse al suelo para simular una agresión policial y después lo que hizo en Ica de mandar a algunos vándalos a amenazar a los profesores que no habían acatado la huelga. En mi opinión, la única salida es la vacancia, el tipo es incorregible”, recalcó.