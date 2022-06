RMP sobre Dimitri Senmache: “Sospecho que el ministro se va”

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria desestimó el pedido formulado por el abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, por el caso Puente Tarata III. Rosa María Palacios indicó que el Poder Judicial ya determinó que el profesor cajamarquino sí será investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencia, colusión y organización criminal.

La letrada sostuvo que la resolución, de 64 páginas, concluye que el artículo 117 de la Constitución no es un pase a la impunidad para que el jefe de Estado cometa delitos durante su mandato. Según el juez, existen informaciones sólidas que involucran a Castillo Terrones.

“En la presente resolución no se emite pronunciamiento respecto a la viabilidad de concederse, o no, algún tipo de medida coercitiva o limitativa de derechos durante la investigación preliminar, toda vez que ello no es materia del pedido de tutela”, precisa el fallo.

Palacios indicó que la resolución no protege al mandatario de una detención preliminar o cualquier medida coercitiva limitativa de la libertad si la fiscal de la Nación, Liz Benavides Vargas, así lo dispusiera.

Tras esta resolución, Benji Espinoza puede realizar una impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC). Dada la nueva conformación de los magistrados, RMP prevé que Pedro Castillo no ganaría en esta instancia

“Yo estoy segura de que Pedro Castillo pierde siete a cero, sin duda. No queda más que hacer. La defensa de Pedro Castillo va a impugnar, pero ¿ganaría? Lo dudo y muchísimo (...) El Poder Judicial considera que la investigación realizada por el entonces fiscal de la Nación era correcta y puede seguir realizándose (...) El presidente está directamente vinculado a una organización criminal, está probado el pago de una coima, con sacada de plata, maleta y grabación”, comentó.

Dimitri Senmache en capilla

Pedro Castillo estaría en busca de un nuevo titular del Ministerio del Interior (Mininter) luego de que el Congreso de la República presentara una moción de censura, con 35 firmas, contra Dimitri Senmache por la fuga del exministro de Transporte y Comunicaciones Juan Silva, el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y los sobrinos del jefe de Estado Fray Vásquez y Gian Marco Castillo.

Asimismo, la moción contempla la violencia social desatada en el distrito de Atico, región Arequipa.

Palacios indicó que el Pleno votaría la moción de censura contra Senmache la próxima semana. “Sospecho que el ministro Dimitri se va”, dijo.

Según la conductora de “Sin guion”, Dimitri Senmache no contaría con el respaldo de la derecha y, mucho menos, con el de la izquierda. Agregó que sus explicaciones en torno a la fuga de Juan Silva Villegas, en las dos ocasiones que ha acudido al Congreso, fueron muy malas.

“El presidente tiene que responder por lo suyo, y el ministro del Interior, si no tiene una captura espectacular de Bruno Pacheco, los sobrinos y Juan Silva, la próxima semana deja el cargo”, finalizó.