¿Qué tan viables son promesas que hizo Pedro Castillo en Arequipa?

Roberth Orihuela Q.

El presidente Pedro Castillo no perdió la oportunidad de realizar todas las promesas posibles en la sesión de consejo de ministros desarrollada el martes en Arequipa. Ofertas ante los pedidos que hicieron la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez, el alcalde provincial Omar Candia y otras autoridades.

Queda preguntarse: ¿cuántas de esas promesas se cumplirán? Especialistas analizan que algunos sí son factibles, mientras que otras siguen fuera de la realidad.

Tranvía dudoso

Castillo ofreció financiar el tranvía eléctrico, una movilidad para modernizar el transporte urbano de la ciudad.” Me parece irresponsable que el alcalde provincial haya sorprendido al presidente. Lo hizo prometer que hará realidad el tranvía eléctrico. Un proyecto que no tiene forma de ser, porque en principio Arequipa no cuenta con un diagnóstico del transporte , que contenga un estudio de mercado y del tipo de movilidad que requiere la ciudad”, explica Geoffrey Rivas, especialista en temas de transporte.

De acuerdo a la propuesta de Candia, este tren sería un complemento del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Para el tranvía, explicó, está listo para que se realicen los estudios de prefactibilidad. Durante la sesión, el presidente prometió que lo incluiría en la programación multianual del 2023 al 2025, y que le asignarán S/ 1 994 millones. Candia agregó que la ruta de esta movilidad iniciará en el Cono Norte y seguirá por el centro de la ciudad hasta el Cono Sur, en Socabaya. Aseguró que cuenta con el respaldo de la Cooperación Francesa.

Rivas, señala que los franceses no son ninguna garantía. “ Ellos traen una tecnología que está en desuso en varios países de Europa . Pero más allá, el problema es que no hay estudio que lo respalde. Es una ocurrencia. Si tuviésemos un estudio serio, sabríamos si necesitamos monorriel, tranvía o teleferiférico”, detalla.

Corio es necesario

Otro gran proyecto que Castillo y sus ministros se comprometieron apoyar fue el megapuerto de Corío, en la provincia de Islay. La gobernadora anunció que el 7 de julio firmará un convenio con la Autoridad Nacional Portuaria , para iniciar los estudios de prefactibilidad y de perfil. El presupuesto que solicitó es de S/ 6 millones, para empezar. Pero esta megaobra podría costar más de US $ 10.000 millones . La pregunta que muchos se hacen: ¿es necesario ahora?

Jorge Reyes Luján, especialista en temas agrarios y representante de los productores agroganaderos de Arequipa, señala que es el momento de proyectarlo. “ Si no empezamos ahora, cuándo lo necesitemos nos estaremos mirando la cara. El gran problema del peruano es que tiene la política del bombero. Solo acude cuando se presenta el incendio. Corío es necesario desde ahora. Así no tengamos —hoy— la carga que necesitaría para ser rentable”, dice.

Señala que el puerto de Corío debe construirse a la par que sale Majes Siguas II y con la cooperación y coordinación del resto de regiones del sur. “ Ya tenemos un tren que conecta Puno, Arequipa y Cusco. Allí cerca, Brasil culmina un ferrocarril para llevar sus productos hacia el norte. Argentina y Paraguay también necesitan sacar sus productos a un menor costo. Necesitan una conexión más directa desde el Pacífico con China. Ahora dan toda la vuelta por la Patagonia o por el canal de Panamá”, explica el especialista.

Este calcula que si empezamos ahora, el puerto podría ser realidad en unos 10 años.

Gas natural seguirá en espera

Un pedido que hicieron las autoridades de Arequipa es el gas natural. Este estaba proyectado para llegar a Arequipa a más tardar el 2019. Pero por el caso Odebrecht el gasoducto sur peruano está judicializado y trabado. Una solución es un gasoducto alterno desde la planta de Melchorita (Ica) . Esto crearía la oportunidad de gas domiciliario, industrial y hasta realizar el sueño de la Petroquímica.

El ingeniero Carlos Gordillo, especialista en temas energéticos, asegura que sería un gasto insulso. Para él, lo mejor es traer el gas en cisternas para los hogares. La industria y la petroquímica deberán esperar.