RMP sobre Lady Camones: “Ya le han dicho que en AP se la tienen jurada y no va a ser la candidata”

Luego de la filtración de un audio de la congresista de Alianza para el Progreso Lady Camones en el que mencionó que la bancada de Acción Popular era “una banda delincuencial”, se rompería el pacto verbal entre ambos grupos, el cual pretendía asegurar su permanencia en la Mesa Directiva del Congreso, hoy presidida por María del Carmen Alva. A su turno, Rosa María Palacios indicó que hay nuevos elementos que deben ser analizados.

Ante ello, resaltó que la primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Lady Camones, era una de las voceadas para suceder a Alva Pinto. “Venía embalada para ser presidente del Congreso. Se filtra el audio, que ya APP ha señalado que se realiza en el local partidario, lo que implica que ha sido grabada por alguien de su agrupación (...) El puñal vino de adentro”, sostuvo Palacios.

A su turno, Camones extendió una disculpas públicas por sus comentarios sobre Acción Popular. “El motivo de este pronunciamiento es aclarar este tipo de hechos, cursar disculpas, estamos hablando de un partido con trayectoria democrática que no tiene por qué afectarse por las investigaciones por las que pasan algunos congresistas”, declaró la congresista de APP.

Según RMP, “más que ofrecer disculpas, está salvando su candidatura”. No obstante, “ya le han dicho que en AP se la tienen jurada y no va a ser la candidata”.

Ante este panorama, una de las voceadas para tener la presidencia del Congreso sería Gladys Echaíz. Sin embargo, la parlamentaria no tendría el apoyo de su bancada ni la de su líder César Acuña. De acuerdo a algunas fuentes de Palacios, Echaíz tenía pensado dejar la bancada de Alianza para el Progreso.

Caso Vizcarra

Martín Vizcarra, procesado por el delito de peculado por supuestamente haber recibido una coima cuando era gobernador regional de Moquegua, protagonizó un intercambio de palabras durante la sesión de reglas de conducta contra él. El representante del Ministerio Público Osías Castañeda hizo referencia a la presunta infidelidad que habría tenido con la excandidata al Congreso Zully Pinchi en la región de Cusco. Rosa María Palacios manifestó que este tipo de actitudes revelan “el carácter de los fiscales”.

“El pedido no versa respecto a si salió con la señorita Zully (Pinchi), si se reunió con ella en el hotel o si fue infiel. No, señora magistrada. Pero tenemos que decirlo: si miente para salir con una mujer que no es su esposa, ¿por qué no mentiría al juzgado?”, dijo el fiscal.

Inmediatamente, Vizcarra Cornejo respondió. “Yo no voy a permitir las infamias que ha dicho el fiscal respecto a mi vida privada”, expresó

La letrada aclaró que el adulterio no es delito. Asimismo, la vida sexual de las personas es absolutamente irrelevante para las imputaciones que se hacen contra Martín Vizcarra. “Eso no perjudica su credibilidad, no hay policías de cama y fiscales de adulterio”, apuntó.

Lo más grave para la abogada, es que el recurso utilizado por el fiscal Castañeda convierte la persecución del delito en un asunto personal. “Él ha hecho un juicio de valor sobre los valores morales del imputado y, por tanto, lo quiere perseguir, sancionar en su calidad de adúltero, eso está prohibido” (...) Lo cierto es que ya lo deberían haber acusado y no lo han acusado”, advirtió. RMP aseveró que la Fiscalía tiene un “ego gigantesco”.

Por otro lado, precisó que la Fiscalía Anticorrupción ha tenido una derrota en el caso de Keiko Fujimori. El Poder Judicial ha declarado infundada el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público para dejar sin efecto la anulación de la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular.

“El caso de Vizcarra está prácticamente en pañales porque no hay nada más que los dichos de personas que estaban solicitando algún tipo de beneficio por el caso Club de la Construcción ¿Qué pasa con la lucha anticorrupción?”, cuestionó.