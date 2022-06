Pedro Castillo ratificó que recibirá a la Comisión de Fiscalización

El presidente de la República, Pedro Castillo, adujo que no acudió ayer a la citación de la Comisión de Fiscalización por el caso Sarratea porque había planificado con antelación su visita a Arequipa para participar en la XVII sesión del Consejo de Ministros Descentralizado. Aseguró que acudirá a este grupo de trabajo, ante el cual pidió su postergación. Esa comisión dispuso que la cita será el lunes 27.

“Ya habíamos programado con anticipación venir a Arequipa y durante estos días se nos había notificado que el día de hoy, a las 9 a.m., mi persona tenía que estar en el Congreso, en la Comisión de Fiscalización, para responder por los casos de Sarratea. Me he visto en la obligación de solicitar a esa comisión que se posponga y tendré que ir. Porque cuando uno planifica un trabajo tenemos la gran responsabilidad de cumplir con esa población”, dijo el mandatario desde Arequipa.

En otro momento, Pedro Castillo destacó que en Colombia la oposición haya reconocido inmediatamente la victoria de Gustavo Petro como presidente electo.

“Esa es la forma de conducirnos democráticamente”, dijo en alusión a cierto sector político peruano que aún cuestiona su elección.

Beneficios a los maestros

El jefe del Estado aprovechó este escenario para firmar el decreto supremo que otorga 59 millones de soles para el pago de escolaridad a favor de los profesores y auxiliares de educación contratados.

“En el marco educativo, hemos visto también cómo un sector del magisterio ha venido luchando permanentemente y me refiero a los 180.000 maestros contratados en el Perú clamando por un nombramiento. El día de hoy voy a firmar ese decreto supremo para pagarles su derecho a su bonificación por escolaridad a los maestros contratados y a los auxiliares de educación”, informó.

Asimismo, dijo que debe corregirse el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), al que calificó como un órgano paralelo a los gobiernos regionales.

Sostuvo que esta entidad debe ser más viable para que las autoridades locales puedan impulsar sus proyectos.

Fue entonces cuando el mandatario saludó al Congreso de la República por la aprobación del proyecto de ley para destrabar y reactivar las obras públicas paralizadas.

Riña. Defensores de Castillo se enfrentaron con detractores. Foto: Rodrigo Talavera/ La República

Tranvía para Arequipa

Por otro lado, Castillo anunció a los arequipeños que ha dispuesto incluir el proyecto del tranvía eléctrico —que conectará la zona norte de la ciudad con el distrito de Socabaya (sur)— en el Programa Multianual de Inversiones 2023-2025 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Señaló que la ejecución del proyecto será por endeudamiento y que el expediente técnico definitivo arriba a un monto de 1.994 millones de soles.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que el mandatario Pedro Castillo está dispuesto siempre a colaborar con la justicia.

Además, el primer ministro dijo que al presidente se le quiere implicar en la comisión de delitos sin ninguna prueba y “solamente por el dicho de terceros”.

En ese sentido, calificó a Karelim López como “una profesional de la mentira” por cambiar sus versiones hasta en 8 oportunidades.

Señaló que “no es posible que la justicia se esté administrando con base en la mentira, en la falsedad”, y sostuvo que “esto viene de la ultraderecha que no quiere reconocer al presidente su triunfo, siempre están buscando la vacancia, la renuncia o la acusación constitucional, incluso un golpe de Estado. Eso lo tenemos que rechazar”.

Recordó que Castillo dijo que si alguien de su entorno ha cometido algún delito, debe caerle todo el peso de la ley.

El dato

Majes. El premier Torres reiteró su respaldo a la adenda 13 para sacar adelante el proyecto Majes Siguas II. “La agricultura es decisiva, no podemos obstaculizar que se incremente la frontera agrícola”, dijo en el Consejo de Ministros Descentralizado.

Inauguran obra para mejorar servicio hídrico

El mandatario Pedro Castillo participó ayer en la ceremonia de colocación de la primera piedra de la obra de “Mejoramiento de la recarga del servicio hídrico y aprovechamiento de agua de lluvia”, en la provincia de Caylloma. La obra beneficiará a 14 regiones y 90.000 familias de agricultores.

Precisó que esta será ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y mejorará la capacidad de almacenamiento y retención del agua de lluvia para el uso agrario, mediante el servicio de siembra y cosecha de agua. “Nunca más un agricultor debe ser olvidado”, comentó el jefe del Estado.