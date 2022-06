Martín Vizcarra responde a fiscal que lo cuestionó por presunta infidelidad: “No voy a permitir infamias”

El expresidente Martín Vizcarra protagonizó un altercado con el fiscal Osías Castañeda durante una audiencia virtual luego de ser increpado por la supuesta infidelidad que cometió con la excandidata al Congreso, Zully Pinchi.

El enfrentamiento tuvo lugar durante una audiencia donde Castañeda solicitada la ampliación o aclaración de las reglas de conducta para el ex jefe de Estado, investigado por presuntas irregularidades en contratos millonarios por las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El representante del Ministerio Público cuestionó que el exmandatario haya incumplido con la autorización del Poder Judicial durante su estadía en Cusco, en relación al presunto encuentro no político que mantuvo con Pinchi Ramírez, pese a que solo se le había dado permiso para realizar actividades vinculadas con su partido Perú Primero.

“El pedido no versa respecto a si salió con la señorita Zully (Pinchi), si se reunió con ella en el hotel o si fue infiel. No, señora magistrada. Pero tenemos que decirlo: ‘Si miente para salir con una mujer que no es su esposa, ¿por qué no mentiría al juzgado?’ ”, preguntó el fiscal.

Frente a ello, el expresidente respondió con evidente rechazo ante las imputaciones del fiscal. “Yo no voy a permitir las infamias que ha dicho el fiscal respecto a mi vida privada” , señaló.

Asimismo, refutó que Castañeda “debió regular su comportamiento y forma de actuar” antes de tocar temas no relacionados con la audiencia.

