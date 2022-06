Hernando Guerra García: “Si vamos a dar leyes para ser populares que sean las redes las que legislen”

El congresista se pronunció a favor de proyectos que han sido cuestionados por un sector de la población, como la bicameralidad y el informe que elaboró el congreso sobre las muertes de los estudiantes Inti y Bryan ocurridas durante represión policial del 2020. Sin importar la impopularidad, el parlamentario dijo que se continuará impulsando las reformas.

Los sectores menos conservadores critican el proyecto de ley que permitiría a los padres a intervenir en la currícula escolar. ¿Qué busca con esta iniciativa?

No calificaría como conservador a un padre que está interesado en la educación sexual o religiosa de sus hijos. ¿Por qué los padres no pueden intervenir en eso? Para mí es mucho más conservador que el Estado decida sobre la educación sexual de mis hijos.

Las políticas educativas fomentan la igualdad de género. Si hay padres que están en contra de ello ¿El estado tiene que respetarlo aunque estén equivocados?

Creo que sí. Lo que no creo, es que el Estado deba decidir sobre nuestros pensamientos. Así empezaron los pensamientos totalitarios.

Otro tema criticado es la iniciativa que permitiría que gobernadores y alcaldes sean reelectos ¿Por qué apoyarlo?

Pienso que es un gravísimo error para el desarrollo de la política no permitir reelecciones, al igual que siga existiendo el voto preferencial para el congreso.

La gente percibe que es más probable que la corrupción se instaure en una gestión si existe reeleción.

Los ciudadanos de un distrito y una provincia saben quien hace obra y quien roba. Yo no creo que le tengas que quitar libertades. Si la gente reelige a alguien equivocadamente, es el problema de la gente . No es el Estado quien tiene que decir “tú no puedes reelegir”.

¿Por qué impulsar la creación de dos cámaras en el Poder Legistativo, si la población en consulta popular del 2018, lo rechazó?

Porque se puede hacer. No es una reforma que se quiera sacar rápidamente. Creo que (la propuesta) fue rechazada antes por una manipulación que se hizo el gobierno de Vizcarra.

Todas las iniciativas mencionadas son impopulares ¿Cómo toma la alta desaprobación del congreso?

No he escuchado que haya una desaparobación a esa iniciativa (la bicameralidad). El congreso sí tiene una desaprobación alta, como en otros países del mundo los congresos no son populares (...) sin embargo creo que un congreso no gobierna por la popularidad. Yo creo que uno tiene que gobernar y legislar haciendo las cosas que cree que se deben hacer.

Otra decisión cuestionada por las mayorías, es la aprobación del informe del congresista Cavero, que recomienda archivar la denuncia contra Manuel Merino por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Me causa gracia porque lo periodistas me dicen “esto es impopular” (...) si vamos hacer las normas por ser populares, y caer bien, pues que las redes sean las que hagan las leyes. He leído el informe Cavero y lo que dice es no hay pruebas de que el presidente Merino y otros más sean culpables de homicidio calificado. Ni siquiera las pruebas de autopsia de estos chicos que fallecieron lamentablemente, demuestran eso.

La Oficina de Integridad del Ministerio del Interior revela que no habría existido un plan de acción durante las protestas.

Esa oficina ha sido constituida para comprobar si se ha actuado de manera íntegra o no . Esas declaraciones contrastan con lo dicho por el jefe de la Policía, de los jefes de los operativos, del ministro del interior de entonces. Es una opinión aislada, que mucha prensa levantó como si fuese un gran informe. Nisiquiera la Fiscalía coincide con ellos.

¿Quién cree que es responsable de las muertes de Inti y Bryan?

No lo sé. Cuando yo he leído el informe, he visto las preguntas que se han hecho, a mí me queda mucha duda. También el congresista Cavero ha dicho “con esto no estoy diciendo que la Policía no es responsable”.