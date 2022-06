RMP sobre audio de Camones: “Se va a utilizar para romper el pacto entre AP y APP”

A un mes de que el Congreso de la República renueve la Mesa Directiva, hoy liderada por María del Carmen Alva, Rosa María Palacios señaló que este contexto es el que ha causado el último incidente en el Parlamento, que tiene como protagonistas a dos bancadas que se disputan el liderazgo del Legislativo: Acción Popular y Alianza para el Progreso (APP).

En las víspera, se hizo público un audio en el que se escucha la voz de la congresista de APP y primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Lady Camones. En este, la parlamentaria asegura que el partido de la lampa “es una banda delincuencial”.

Camones también dice que: “De verdad, yo tengo uno de Áncash. ¡Dios mío! Es el que lidera todo y es el cabecilla (…), es Darwin Espinoza”. De acuerdo a la legisladora, esta conversación ocurrió en el local de APP hace algunas semanas. RMP sostuvo que la filtración de este audio, a solo un mes de la elección, es bastante singular.

La abogada agregó que Alianza para el Progreso y Acción Popular llegaron a un acuerdo verbal para mantenerse en la Mesa Directiva. Así, el partido de la lampa tomaría la presidencia del Congreso primero, con María del Carmen Alva, mientras que la agrupación de César Acuña la presidiría al siguiente periodo.

“Han habido muchos rumores de que Acción Popular no quiere honrar ese pacto. En un primer término, se hablaba de una reelección de María del Carmen Alva, lo cual ella ha descartado. Pero también habría una alianza con Perú Libre, la alianza de un grupo de Acción Popular que quiere con la izquierda una participación diferente en la Mesa Directiva”, alertó.

Inmediatamente, la bancada acciopopulista rechazó categóricamente los términos utilizados por Camones. Asimismo, solicitó disculpas públicas y que Alianza Para el Progreso tome las acciones correspondientes respecto a su correligionaria.

Lady Camones ofreció disculpas por los términos usados en un audio filtrado. No obstante, detalló que sus comentarios vienen a raíz de las investigaciones fiscales en contra de algunos congresistas acciopopulistas sindicados como Los Niños.

“Para Los Niños esto no va a bastar y va a ser la prueba definitiva de que no es posible trabajar con APP y hay que trabajar con otros (...) Soltar el audio es lo que Acción Popular necesita para no cumplir con su pacto. Este incidente se va a utilizar para romper el pacto entre Acción Popular y APP”, precisó Palacios.

¿Qué pasará con Mark Vito?

Tras 18 años de relación, la excandidata presidencial Keiko Fujimori anunció que se separó de su esposo Mark Vito Villanella. Aunque es un asunto privado, Rosa María Palacios indicó que la ruptura del matrimonio de la lideresa de Fuerza Popular tiene repercusiones en el ámbito público.

“Después de una amplia reflexión, les comunicamos que Mark y yo hemos decidido terminar nuestro matrimonio. Lo estamos haciendo en los mejores términos y reafirmando nuestro compromiso de seguir educando y sosteniendo con mucho amor a nuestras hijas (...) Hoy reitero mi agradecimiento a Mark por haber luchado a mi lado en medio de las circunstancias más difíciles y haber sufrido una terrible persecución solo por ser mi esposo”, informó la hija de Alberto Fujimori vía Twitter.

En ese sentido, la abogada resaltó que Vito Villanella tiene varias investigaciones abiertas en su contra como, por ejemplo, de lavado de activos que involucra a la inmobiliaria MVV Bienes Raíces S.A.C.

Según la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez, esta empresa habría sido utilizada para lavado de activos.

“Yo tenía entendido que el señor Mark Vito tenía impedimento de salida del país, pero esta mañana me han dicho que no, que no está vigente esto El caso de lavado de activos de su inmobiliaria es relativamente nuevo, por lo tanto, creo yo que este señor se va a ir en un avión y no lo vamos a volver a ver en bastante tiempo, ese sí es un asunto público, no uno privado”, advirtió.