Carlos Neuhaus: “Tenemos los dos extremos que se repelen”

El próximo 28 de julio, Pedro Castillo Terrones cumplirá un año como presidente de la República. Sin embargo, el panorama del Perú no es prometedor, según René Gastelumendi, conductor de “Grado 5″, ante los constantes conflictos sociales, la paralización minera, una amenaza de hambruna y escases de fertilizantes.

A su turno, Carlos Neuhaus, presidente de la Asociación de Centros Comerciales, indicó que el contexto que vive el país es muy similar al ocurrido durante el primer gobierno de Alan García Pérez. “Era como una olla a presión, en un momento, la presión explotó, la tapa de la olla salió volando, la inflación se desparramó y la producción se vino al suelo”, recordó.

De acuerdo al presidente de la Asociación de Centros Comerciales, esta crisis podría afectar a la sociedad peruana de una manera lenta; ya que la economía del Perú tiene reservas internacionales sólidas que permitirían contrarrestar el impacto. Sin embargo, advirtió que si el Estado no toma medidas de prevención, tendrá que adquirir productos en el mercado internacional.

“Va a suceder lo mismo que las vacunas. Las vacunas se convirtieron en un bien escaso, había que conseguirlas a como dé lugar y esto puede estar sucediendo con los fertilizantes o la comida, como el trigo, que viene de Ucrania”, detalló.

Agregó que el problema no solo viene del Poder Ejecutivo. A raíz de la no reelección de congresistas —continuó— se ha perdido la oportunidad de tener parlamentarios experimentados que puedan legislar acorde a los problemas que atraviesa el Perú. “El promedio de nivel se ha venido abajo”, dijo.

Gastelumendi cuestionó a Neuhaus sobre cómo el país puede salir de este ambiente polarizado. La única opción, según el invitado, “es recuperar el centro que está vacío. Tenemos los dos extremos que se repelen”.

¿Neuhaus tentará el sillón presidencial?

De acuerdo al exalcalde de San Isidro, el Gobierno necesita poner su atención en la pobreza y, de manera inteligente, deliberar cómo aplacar la necesidad de los peruanos.

“No es solo decirle: ‘Oye, vamos a luchar por ti’, pero ¿cómo? Tampoco podemos permitir políticos que lucren con la pobreza y se sirvan con un discurso facilista para lograr sus objetivos personales”, criticó.

Aunque Carlos Neuhaus no respondió si posee intenciones políticas para tentar la Presidencia de la República, tampoco lo descartó. De acuerdo al presidente de la Asociación de Centros Comerciales, “no actúa en función de intereses personales; sino en función de lo que manda el corazón. No puedo ver que la gente esté muriendo de hambre. Estamos con un equipo viendo cómo ayudar a paliar el hambre. Hay un proyecto que estamos por lanzar que se llama La mejor compra (...) Para ayudar a mi país, yo no necesito ningún cargo público”, comentó.

Aclaró que, por el momento, la opción de lanzar una candidatura presidencial “no es algo que pase por mi cabeza, estoy enfocado en otras cosas”.