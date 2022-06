Galois Flores Pizango: “Los madereros ilegales han contratado sicarios para intimidarnos”

El líder indígena de la nación wampí, Galois Flores Pizango, advierte que han sido amenazados de muerte luego de que incautaron embarcaciones en Kanus, Puerto Galilea y Santa María de Nieva, con madera ilegal. “Quieren recuperar la madera incautada”, afirma. Por eso, pide la presencia del Estado para tratar este grave problema.

El exministro Carlos Basombrío alertó días atrás que taladores ilegales y sujetos armados entraron a zona wampí.

Es verdad. El problema es que los traficantes han intensificado sus actividades para extraer más madera, es muy preocupante. Sabemos que están armados, a la nación wampí la están amenazando. “No saben lo que les vamos a hacer”, nos dicen, y amenazan a las autoridades comunales. En marzo hubo un acuerdo, que se les iba a dar un mes para que puedan sacar sus maderas trabajadas, después, 20 días más le dimos, 10 días más, querían seguir sacando más y más... Pero se decidió que es tiempo de parar eso. Estas son las consecuencias.

Una situación muy tensa...

Lo que están haciendo los madereros es armar a su gente. El día que intervenimos ya habían contratado personas de malvivir, ya tuvieron enfrentamientos con los ronderos, han dicho que traerán más gente.

Una amenaza directa.

Sí. Cuando se hizo decomiso, los madereros ilegales han contratado sicarios para intimidarnos porque dicen que como siempre vamos a Santa María de Nieva, somos los culpables. A algunas autoridades que también apoyaron la detención, a ellos también los han amenazado.

¿Incautaron madera?

Tenemos madera incautada. Por eso, para recuperarla, han contratado más personas.

¿Han comunicado su situación al gobierno? Qué respuesta han tenido?

Hasta el momento ninguna respuesta. Algunos aliados que nos ayudan han enviado nuestro reclamo a instituciones como el Ministerio del Interior, sin respuesta, también a la PCM para que vengan y pueda haber diálogo, no han respondido.

¿El premier Torres no les dio algún tipo de respuesta?

No, una de nuestras aliadas, que está pendiente de eso, nos dice aún no hay respuestas.

Si no hay presencia del Estado, ¿qué hacen ustedes?

Como hay madera recuperada, los madereros quieren recuperar eso, incluso utilizan a algunos paisanos para poder recuperarla. Anteayer llegó la subprefecta de Nieva con la fiscal y policías, los madereros los vieron, se fueron y dijeron que iban a regresar. En esa asamblea se acordó que la FEMA (Fiscalía Especializada en Materia Ambiental), que se encuentra en Bagua, donde no hay bosques, les hemos dicho que deben estar presentes aquí (Puerto Galilea). Tienen que venir a la zona para ver cómo se está trabajando ilícitamente, cómo avanza la explotación. “Ustedes tienen que venir”, les decimos, eso debería ser lo usual...

El dato. Una variedad de caoba, cedro y tornillo es extraída de forma indiscriminada por las mafias de taladores en territorio wampis. Los comuneros se encuentran muy preocupados por esto. Foto: Archivo LR

¿La amenaza es de los taladores ilegales o también de los mineros informales?

En ambos casos. Ahora nuestro problema es con los taladores, pero en otra oportunidad cuando intervenimos a mineros, también lo mismo, intimidan a las autoridades para que sigan con sus actividades.

¿Y la contaminación por petróleo?

Estamos teniendo problemas de petróleo por el lado de los pueblos ashuar, paralelo al río Morona. El crudo lo quieren transportar por el río y en cualquier momento pueden causar un desastre ambiental, por eso la nación wampí está en contra de ello. Petroperú con PeruPetro están convocando a reuniones a instituciones que ni siquiera son parte de este territorio, con ellos dicen que han creado un circuito petrolero, que supuestamente son de la zona, pero no, ni uno pertenece aquí para poder ingresar. El Estado debería reunirse, pero no con instituciones que no tienen representatividad. Eso venimos reclamando... Y tenemos contaminación en la parte de Ecuador, pues quieren hacer una hidroeléctrica. Junto a los pueblos ashuar de Ecuador hemos emitido un pronunciamiento, rechazamos esa represa.

Han declarado 30 días de emergencia ambiental.

Así es, queremos aprovechar esos 30 días para poder conversar con el Estado y que nos den alternativas de salida, de proyectos para el desarrollo de las comunidades.

Siguen protegiendo sus bosques, sus formas de vida...

Estamos en las comunidades, coordinamos, buscamos aliados para que nos apoyen con fondos para hacer desarrollo sostenible, como, por ejemplo, piscigranjas, aves de corral, la economía de los arboles en pie, sin tumbarlos… La nación wampí necesita apoyo del Estado para que podamos hacer proyectos así, que no destruyan la naturaleza.