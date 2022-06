Arequipa aguarda propuestas viables y concretas

Tras advertencias de sabotaje que serían protagonizadas por sectores de derecha, todo ha quedado listo para el XVII Consejo de Ministros Descentralizado en la ciudad de Arequipa con la presencia del presidente Pedro Castillo. Yeremi Torres, prefecto regional de Arequipa, anunciaba que el congresista Hernando Guerra García (FP) estaría organizando protestas.

Hasta ayer seguían los preparativos para que el Coliseo de Arequipa sea la sede del evento. “Podría variar. El Servicio de Inteligencia (de la Policía) tendrá la última palabra”, declaró el prefecto. Antes de arribar a la ciudad de Arequipa, Castillo participará en actividades en la provincia de Caylloma. Estará en la inauguración de una obra de cosecha de agua en Coporaque y en la ceremonia por el aniversario de Caylloma.

El jefe de la Oficina en Arequipa de la Defensoría del Pueblo, Ángel Manrique, invocó a que el Consejo de Ministros sea un evento en el que se ponga fechas a los objetivos trazados para solucionar la crisis económica, alimentaria y sanitaria, y que no sea una mesa de partes. “Esperemos que no haya discursos sin sustento técnico, sin un plan articulado, como se ha estado haciendo”, dijo.

Sobre las críticas a las sesiones descentralizadas, la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez sostuvo que no pueden solucionar los problemas en un día y que se tiene que trabajar. Para el presidente del Consejo Regional de Arequipa, José Luis Hancco, se debería consultar a las regiones cuán efectivos han sido estos eventos. “En las trece actas de las sesiones no había ningún acuerdo”, acusó. Este organismo emitirá un pronunciamiento en contra por no ser invitados.

Los participantes tendrían solo 3 minutos para dar a conocer sus pedidos. La gobernadora Kimmerlee Gutiérrez dijo que solicitará destrabar el presupuesto al SIS que no les permite pagar los servicios de los centros de salud. Además, la reconstrucción del hospital Goyeneche y un dispositivo legal para cumplir con los damnificados de Majes Siguas II y entregar tierras en Majes I.

Ángel María Manrique señaló que debería tocarse la reconstrucción de Caylloma tras el movimiento sísmico de hace 70 días. También propuso la creación de un equipo liderado por el Minem para promover la formalización minera y acabar con las disputas por concesiones que trajeron 14 muertes en Caravelí.

La clave

Programa. Tras las palabras de bienvenida del alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia, y de la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez, iniciarán sus intervenciones los congresistas de la bancada arequipeña. Luego será el turno de los 8 alcaldes provinciales y dirigentes sociales. Desde el mediodía intervendrán los 18 ministros.