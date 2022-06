Omar Candia a Aníbal Torres: Arequipa aporta más de lo que recibe del Gobierno nacional

El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia, se dirigió al primer ministro Aníbal Torres para reclamar por más recursos para concretar proyectos en la ‘ciudad blanca’ durante la sesión del Consejo de Ministros Descentralizado.

“Aportamos el 6% del PBI nacional y, sin embargo, no tenemos un proyecto estratégico en la ciudad de Arequipa. Lo que aportamos es más de lo que recibimos por parte del Gobierno nacional y eso no es justicia, eso no es desarrollo”, dijo Candia dirigiéndose a Aníbal Torres, quien tomaba apunte de las palabras del funcionario.

La autoridad arequipeña solicitó que los proyectos que se encuentran entrampados en los ministerios sean tangibles. En ese sentido, señaló que existe un proyecto de agua y desagüe para 20 distritos de la provincia de Arequipa. “En el 2019 se firmó un convenio con el Ministerio de Vivienda. Existe un perfil técnico para convertir a Arequipa en la primera provincia del país que cierre sus brechas de agua y desagüe. El monto de inversión: 591 millones de soles”, detalló Candia para comprometer a Aníbal Torres a que se destinen los recursos económicos.

También se refirió a la reforma del transporte en Arequipa y destacó la necesidad de un tranvía eléctrico. “Impulsamos el perfil del tranvía eléctrico. El 2020, en febrero, logramos que se apruebe el primer estudio”, sostuvo Candia tras pedir a Torres que el Gobierno de Pedro Castillo se comprometa con este proyecto que, en comparación con la Línea 3 del Metro de Lima, que demandó más de 7.000 millones dólares, el tranvía costará 580 millones de dólares.