La agenda de Arequipa para el presidente Castillo

¿Cuán efectivas son las sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros para las regiones? “En las trece actas de las sesiones no había ningún acuerdo, ni compromisos”, acusó el presidente del Consejo Regional de Arequipa (CRA), José Luis Hancco, ante la realización del XVII Consejo de Ministros Descentralizado en la ciudad de Arequipa con la presencia del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.

El jefe de la Oficina en Arequipa de la Defensoría del Pueblo, Ángel María Manrique, invocó a que no sea un evento de “mesa de partes” y que más bien se pongan fechas para los objetivos, y así solucionar temas prioritarios como la crisis económica, alimentaria y sanitaria. “ Esperemos que no haya discursos o mensajes sin ningún sustento técnico , sin un plan articulado, como lamentablemente se ha estado llevando en otras partes del país”, dijo.

Sobre las críticas a las sesiones, la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez respondió que no se pueden solucionar los problemas en un día y que se tiene que trabajar articuladamente. En tanto, el CRA emitió un pronunciamiento en protesta por no permitirles participar. “Es ilógico que no nos convoquen, cada alcalde hablará sobre sus problemas, pero quien hablará de las necesidades regionales ”, reclamó el consejero Harberth Zúñiga.

El tiempo sería corto, solo 3 minutos por participantes, para que detallen sus necesidades al mandatario, autoridades y dirigentes en el evento del evento. Gutiérrez anunció que entre sus pedidos estará destrabar el presupuesto al Sistema Seguro Integral de Salud (SIS) que no les permite pagar los servicios de los centros de salud. Además de la reconstrucción del hospital Goyeneche y un dispositivo legal para cumplir con los damnificados de Majes Siguas II y cumplir con la entrega de tierras en Majes I.

En cambio Manrique de la Defensoría del Pueblo, precisó que debería tocarse el abandono de la reconstrucción de la provincia de Caylloma , tras el movimiento sísmico del 16 de marzo. “Pasaron 70 días y no hay nada”, cuestionó. Detalló que no se avanzó en la rehabilitación de vías, entrega de aulas para 80 escolares en los distritos afectados, ni módulos para damnificados. Además propuso la creación de un equipo liderado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para promover la formalización minera y acabar con las disputas por las concesiones que trajeron 14 muertes en Caravelí. El alcalde de esa provincia, Diego Montesinos, anunció que pedirá que haya diálogo con los verdaderos mineros.

Por su parte, la gobernadora precisó que solicitarán destrabar el presupuesto al Sistema Seguro Integral de Salud (SIS) que no les permite a los centros de salud pagar sus servicios. Además de un dispositivo legal para cumplir con los damnificados de Majes Siguas II y así cumplir con la entrega de tierras prometidas en Majes I. Para el presidente del CRA, se debe poner en agenda la reconstrucción del hospital Goyeneche.

Hay un consenso de un sector de autoridades para que Castillo se comprometa a financiar la puesta a punto de la infraestructura hidráulica de Majes I. Son 101 kilómetros que están con peligro a colapsar y que abastecen de agua a 18 mil hectáreas.

Pedri Castillo recorrerá la provincia de Caylloma

Antes de acudir a la sesión descentralizada, Pedro Castillo participará de actividades en la provincia de Caylloma . Primero acudirá a la inauguración de una obra de cosecha de agua en el distrito de Coporaque y luego a la ceremonia por el aniversario de la provincia de Caylloma. Tras ello se desplazaría recién hasta el Coliseo de Arequipa sede del evento.