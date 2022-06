Keiko Fujimori afirma que Mark Vito fue perseguido por ser su esposo, pero Fiscalía dice lo contrario

Una de las expresiones más usadas es que “el amor es ciego”, pero la afirmación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de que Mark Vito Villanella fue perseguido por la justicia peruana solo por ser su esposo va más allá de una simple ceguera producto de lo que fue un matrimonio de 18 años que llegó a su fin en junio del 2022. Lo que esconde la hija del expresidente Alberto Fujimori —tras ese tuit— son indicios concretos que le sirvieron al Ministerio Público para robustecer su tesis fiscal en las investigaciones contra ambos personajes.

La excandidata presidencial comunicó este martes 21 el fin de su matrimonio con Mark Vito. A través de un tuit, Fujimori Higuchi precisó que la separación se está dando en los mejores términos y aprovechó para intentar limpiar la imagen de su todavía esposo: “Hoy reitero mi agradecimiento a Mark por haber luchado a mi lado en medio de las circunstancias más difíciles y haber sufrido una terrible persecución solo por ser mi esposo”, se lee en su cuenta de Twitter.

La tesis fiscal que implicaría a Mark Vito

Lo que no se lee en el comunicado de Keiko Fujimori, pero que sí forma parte de la investigación del fiscal José Domingo Pérez, es que Mark Vito habría sido uno de los encargados de recoger parte del dinero que le entregaba el empresario Juan Rassmuss Echecopar a la lideresa fujimorista en el 2015. Se advierte que solo la expareja de Fujimori Higuchi habría tomado US$ 160 000 en dos armadas: el 10 y el 12 de mayo de 2015, en la empresa Sudamericana de Fibras.

Según la tesis fiscal, Juan Rassmuss Echecopar y su sobrino Enrique Gubbins Bovet, de la compañía Sudamericana de Fibras, realizaron aportes no declarados a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el monto de US$ 7 630 000, cifra que representa el 44% de los US$ 17 312 984 que el fiscal señala que lavaron Keiko Fujimori y su organización. Este millonario monto se habría entregado entre tres partes: US$ 3 500 000; US$ 400.000 y US$ 3 730 000.

Quien habría revelado y brindado información clave sobre la entrega de dinero sería Enrique Gubbins. Los encargados de recoger el monto en la empresa Sudamericana de Fibras, en el Callao, habrían sido Augusto Bedoya Camere, Jaime Yoshiyama Tanaka, Jorge Yoshiyama Sasaki, Pier Figari, Víctor Shiguiyama Kobashigawa, Mark Vito Villanella y dos personas más que el sobrino de Juan Rassmuss dice no conocer. Los montos a recoger variaban entre US$ 50.000 y US$ 200.000 en efectivo.

Con el fin de sustentar su testimonio, Enrique Gubbins hizo entrega a José domingo Pérez de las copias de los registros de entrada a la empresa Sudamericana de Fibras, donde se apuntó la visita de Mark Vito en dos oportunidades: los días 10 y 12 de noviembre del 2015, con la finalidad de recoger los fondos clandestinos para la campaña presidencial de Keiko Fujimori. Esto forma parte de las indagaciones por el ‘Caso Cócteles’.

Mark Vito realizó una huelga de hambre en el 2019 en los exteriores del penal Anexo Mujeres de Chorrillos que se extendió durante 12 días por la libertad de Keiko Fujimori. Foto: La República

Las investigaciones que se le siguen a Mark Vito en la Fiscalía

La más reciente data de julio del 2021, cuando el Equipo Especial Lava Jato abrió una nueva línea de investigación contra el aún esposo de Keiko Fujimori por el presunto lavado de activos. Se dispuso el inicio de diligencias preliminares por un plazo de 36 meses en contra de Vito Villanella

La tesis fiscal indica que la empresa MVV Bienes Raíces, de propiedad de Mark Vito, habría sido instrumentalizada por la presunta red criminal que lideraría Fujimori para la continuación del lavado de activos mediante operaciones comerciales.

Por otro lado, su participación en la entrega de dinero proveniente de Juan Rassmuss forma parte del ‘Caso Cócteles’. Fue incluido en el proceso indagatorio en el 2019 a través de una ampliación de la investigación preparatoria seguida contra Keiko Fujimori. En aquella oportunidad, Domingo Pérez solicitó al Poder Judicial añadir en la pesquisa a la empresa Bienes Raíces S.A.C. de propiedad del empresario.

La Fiscalía indaga la compra de dos lotes de terreno industriales ubicados en Chilca (Lima), valorizados en S/ 617.329, pese a que su empresa registra como patrimonio solamente la suma de S/ 1.000. El Equipo Especial Lava Jato sospechaba que esta compañía haya servido para ocultar activos recibidos por su cónyuge Keiko Fujimori durante sus campañas presidenciales.

Mark Vito: “Keiko representa la perseverancia y valentía”

Tras confirmar su separación, Mark Vito envió un sentido mensaje a su aún esposa y madre de dos hijas, Keiko Fujimori.

“No quiero terminar este mensaje sin antes decir que para mí, Keiko representa la perseverancia y valentía (además de todos los muchos atributos que la caracterizan) que amerita mi admiración. Ella es valiosa y una magnífica persona en todo sentido”, dijo.