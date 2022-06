José Luna no aclara cobro de cupos y amenaza a la prensa

En lugar de aclarar el cobro de cupos por parte del candidato de su partido a la alcaldía de San Juan de Miraflores, Roger Parra, el fundador de Podemos, José Luna, advirtió que demandará a las personas y a la prensa “que trafiquen con mi nombre”.

En la noche del domingo, los programas ‘Punto final’, de Latina, y ‘Cuarto poder’, de América TV, difundieron audios debidamente verificados por el mismo Roger Parra, en los que este conversa con Juana Pichihua y su hijo Harold Inga. Parra les comunicó que ya no serían 50.000 soles sino 80.000 soles los que debían abonar para que Pichihua se convirtiera en la candidata a regidora con el número dos. En las grabaciones del 13 y 23 de marzo de este año, poco antes de que se definieran las listas, Juana Pichihua y Harold Inga le reclaman a Parra por el incremento de la suma de dinero, porque les había garantizado que con 50.000 soles era suficiente.

En todo momento se escucha en los audios que el candidato Roger Parra argumenta que no se trataba de su responsabilidad sino de una decisión del “doctor”, en alusión a José Luna.

“Luna me ha jodido con el n° 2, me lo ha pedido y yo le he dado. Y yo debo quedarme callado. ¿Por qué? Yo tengo que cuidarme, como en el ajedrez”, explicó Parra a Pichihua y su hijo Inga.

“Yo le tomé la palabra al doctor Luna. ‘Doctor Luna: usted a mí me autoriza a buscar el n° 2′. Por eso, yo tuve el cuidado de tener la aprobación de él. ‘¡Pero yo te dije que sean pudientes!’. Así me dijo. Así habla él: ‘Para que no vaya a entrar ningún pelado que no conozco’”, se le escucha decir a Roger Parra en el audio.

El jefe. José Luna dice que denunciará “campaña de difamación”. Foto: difusión

Pichihua y su hijo se dedican al negocio del transporte por mototaxi y no calzaban en el perfil que reclamaba José Luna, conforme a las expresiones de Parra.

Pero en su comunicado, no obstante que el mismo Roger Parra dijo que se trata de su propia voz, José Luna denunció que se trataba de una campaña de difusión y ni siquiera mencionó a su candidato Parra.

“Mi equipo de abogados denunciará penalmente a las personas y medios de comunicación que trafiquen con mi nombre. No permitiré más difamaciones”, señaló Luna en su comunicado.

Roger Parra se sumó a la respuesta del jefe de su partido, José Luna, atacando a los programas periodísticos que revelaron la compra de posiciones en la lista de candidatos a regidor de la alcaldía de San Juan de Miraflores, por el partido Podemos Perú.

“Comenzó la guerra sucia con el partido del pueblo. ‘Punto final’ y ‘Cuarto poder’, los mermeleros, quieren poner a otro (exalcalde de Lima Jorge) Muñoz. Si los mermeleros nos atacan, es señal de que estamos por el camino correcto”, difundió en sus redes sociales Roger Parra.

¿Cómo podría tratarse de una campaña de difamación contra José Luna y su candidato a la alcaldía, si el mismo Roger Parra aceptó ante ‘Punto final’ y ‘Cuarto poder’ que la voz era suya? Los periodistas no le pidieron a Parra que grabara en un audio las expresiones que comprometen a su jefe Luna en un potencial caso de corrupción.

En los mismos audios, Roger Parra deja también en evidencia que no solo se trata del cobro de cupos sino de otro modus operandi: los aportes de los proveedores: “Yo estoy trabajando no solamente con 800 personas. Yo tengo compromisos con los que aportan, y que ese aporte sea multiplicado”. Por la boca muere el pez.

La versión del “aporte voluntario”

Roger Parra en su defensa alegó que los 50.000 soles fueron un aporte voluntario de Juana Pichihua y Harold Inga. Pero en los mismo audios, Parra pide que den más dinero. De 50.000 a 80.000 soles.

Mira, setenta (mil) sí te puedo asegurar, le propone Harold Inga a Roger Parra. “Voy a llevar la propuesta”, contestó el candidato de Podemos Perú

¿De dónde saca Parra la versión de “aporte voluntario” si le pide más dinero a Inga?