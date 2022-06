María Agüero: en 11 meses de Gobierno no tenemos una visión de país

En su intervención, durante la sesión del Consejo de Ministros Descentralizado que se desarrolla en Arequipa, la congresista María Agüero detalló una serie de problemas y desacuerdos que afronta la región del sur y que ni las autoridades locales ni el Gobierno central han podido resolverlos. Fue en ese contexto que la parlamentaria señaló que “ en 11 meses de Gobierno no tenemos una visión de país (...) Solo se ponen parches a los problemas ”, aseveró.

“ Somos un Gobierno de izquierda y no lo debemos olvidar. Ofrecimos la asamblea constituyente para que el pueblo partícipe en los proyectos de ley. Hay que invertir tiempo y gestión, ese fue el compromiso del profesor (Pedro) Castillo”, prosiguió la parlamentaria.

Durante su exposición sostuvo que el proyecto minero Tía María es inviable técnica y socialmente. Destacó que el valle de Tambo es una despensa alimentaria que debería ser más valorado en estos tiempos de crisis. A pesar de la oposición de los ciudadanos de la zona, sostuvo, que aún no se resuelve este proyecto situación que se repite con el proyecto Zafranal. “ No cambiamos nada, por eso la indignación del pueblo ”, continuó.

En otro momento se pronunció con relación a la matanza de Atico, en la provincia de Caravelí, donde 14 mineros fueron asesinados en una disputa por terrenos. “ El derecho al trabajo digno no puede pesar sobre el derecho a la vida. Si eso no nos mueve no se para que estamos ”.

“En estos 11 meses de Gobierno pienso que no tenemos una visión de país. Queremos resolver o echar a otros la culpa de los problemas, pero el pueblo necesita soluciones, el país necesita soluciones ”, indicó.

Para María Agüero, el turismo y la agricultura son dos actividades sostenibles con visión de país.