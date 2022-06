Trabajadores ‘fantasmas’ del Congreso cobran su sueldo, pero realizan funciones ajenas al Parlamento

Algunos de los trabajadores del Congreso estarían cobrando sueldos del Estado sin cumplir las funciones para las cuales fueron contratados y, a su vez, laborarían en locales partidarios o empresas privadas. Así lo revelaron dos reportajes dominicales en los que se expuso los casos de tres asesores de la bancada de Somos Perú y la coordinadora del despacho legislativo de una parlamentaria de Avanza País.

De esta manera, el asesor de la bancada Somos Perú y secretario general del partido en mención, Alejandro Mario Fernández Garibay, cobra más de 10.000 soles por sus funciones en el Legislativo , pero este mes de junio ha faltado para dedicarse de lleno a cuestiones partidarias dentro del local de la agrupación política de Alberto Andrade.

Además, se mencionó que la auxiliar de la oficina parlamentaria, Adais Luna, y el técnico parlamentario de la bancada en mención, Luis Tordoya, también eran asiduos visitantes del predio del partido ubicado en Santa Catalina, distrito de La Victoria.

Estos tres trabajadores del Congreso fueron captados cuando ingresaban muy temprano al local y al momento de salir, en horas altas de la noche; no obstante, en ningún momento se asomaron por el Palacio Legislativo, incluso en días cruciales del Pleno. Es decir, se encuentran recibiendo su salario del Parlamento, pero trabajarían a tiempo completo para Somos Perú.

El vocero de la bancada, Wilmar Elera, indicó que Fernández le había pedido permiso para realizar estos trámites partidarios, pero al no tratarse de una licencia tramitada de manera formal, refirió que se le descontaría en su próximo sueldo.

“Haremos las correcciones del caso, creo que estamos a tiempo y el próximo mes se le descontará lo que se le ha pagado de forma completa. En ese sentido, yo el lunes estaré mandando carta a la Oficialía Mayor indicándole que proceda al descuento de tres semanas, que es lo que me ha pedido para atender estas inscripciones del local del partido”, sostuvo.

No obstante, José Cevasco, ex oficial mayor del Congreso, explicó que la ley establece que una ausencia de tres días se puede considerar abandono de trabajo, por lo cual estos asesores podrían ser despedidos al no haber informado sobre su permiso a través del Área de Recursos Humanos.

Coordinadora de congresista de Avanza País trabajaba para empresa privada

A su turno, la coordinadora del despacho de la congresista María Córdova (Avanza País), Shirley Martínez Paredes, trabajaba como asesora en el área comercial en LOT Internacional, empresa del esposo de la legisladora.

Se trata del chileno Horacio Vergara, gerente general de LOT Internacional, empresa dedicada a la emisión de certificados de calidad. Martínez, a su vez, agendaba reuniones con la parlamentaria y, además, respondía por el negocio del empresario extranjero en horarios de trabajo legislativo.

Pero María Córdova ha negado los hechos.

“No trabaja para mi pareja. (Periodista: Pero yo he llamado y Shirley Martínez se presenta como asesora comercial de LOT International). Bueno, no sé por qué le habrá respondido eso. Yo no sé de estas cosas, porque yo vivo acá y solamente voy para la semana de representación allá, donde ella me arma la agenda”, manifestó.

Sin embargo, tras la emisión del reportaje, la integrante de la bancada del tren anunció el despido de su coordinadora de despacho.