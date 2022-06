RMP: “Estoy a favor del bicameralismo siempre y cuando no hayan contrabandos”

En “Sin guion”, Rosa María Palacios explicó que el Congreso deberá aprobar el retorno a la bicameralidad en 2 legislaturas con 87 votos. De no lograrlo, se llevará la propuesta a un referéndum.

Bicameralidad propone que, de 130 congresistas, se tendría un mínimo de 130 diputados y un total de 60 senadores. Video: LR+

