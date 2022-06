Pedro Castillo: ¿sobre qué respondió el presidente en el interrogatorio de Fiscalía?

El abogado del jefe de Estado, Benji Espinoza, explicó algunos de los puntos que fueron abordados durante la sesión reservada que duró cerca de 4 horas.

Pedro Castillo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. Foto: Joel Robles / URPI-LR

El último viernes 17 de junio, el presidente Pedro Castillo acudió al Ministerio Público para declarar sobre la investigación preliminar en la que fue incluido por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Acompañado de un fuerte contingente policial, el jefe de Estado ingresó a la sede de la Fiscalía al promediar las 10 de la mañana Al concluir su manifestación —que duró aproximadamente cuatro horas—, el mandatario se pronunció ante la prensa y precisó que estuvo “predispuesto a responder todas las preguntas” porque el “Perú necesita que se aclaren las cosas”. PUEDS VER Abogado de Pedro Castillo evalúa ir al Tribunal Constitucional para protegerlo Si bien hasta el momento no se conocen las preguntas concretas y respuestas que dio el mandatario en su declaración oficial, el abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza —durante sus últimas intervenciones en medios—, dio luces sobre la sesión reservada con el fiscal Pablo Sánchez. ¿Sobre qué habría respondido Pedro Castillo en la Fiscalía? “Te podría decir que se le ha preguntado sobre la relación con algunas personas, se le ha preguntado si es cierto lo que dicen algunos aspirantes a colaboradores eficaces y si por su cargo tiene injerencia en los procesos de contratación”, sostuvo el abogado en Canal N. Al referirse a los aspirantes a colaboradores eficaces, se puede entender que la consulta de la Fiscalía fue en línea del testimonio de Karelim López, quien vinculaba al mandatario con presuntos actos delictivos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Además, detalló que el jefe de Estado fue consultado sobre si integraba una organización criminal, hipótesis que maneja la Fiscalía, y sobre su relación con los congresistas de Acción Popular, sindicados como ‘Los Niños’. PUEDES VER Benji Espinoza considera “inadmisible” que Pedro Castillo pase a condición de investigado Al respecto del exministro Juan Silva, el abogado del mandatario señaló que “se aclararon temas” y que Pedro Castillo ha “respondido con mucho detalle y profundamente”. Para latina Noticias, Espinoza enfatizó en que su defendido “en ningúm momento ha hecho uso de su derecho de guardar silencio” y que respondió a todas las preguntas del fiscal Pablo Sánchez.

