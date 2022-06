Abogado de Castillo: “Que tomen su nombre no quiere decir que haya participado en actos de corrupción”

El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, se pronunció sobre los testimonios de un grupo de colaboradores eficaces, entre los que se encontrarían Karelim López y Zamir Villaverde, que señalarían al jefe de Estado como el presunto líder de una organización criminal vinculada a actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por el Caso Puente Tarata III.

Al respecto, Benji Espinoza sostuvo que si un grupo de personas toman el nombre del presidente de la República, no implica que este haya participado en actos delictivos: “Cuando un hecho está sometido a una investigación penal hay que ser responsables, hay que hablar siempre en términos de que algo pudo haber pasado, pero no vinculan al presidente que digan una cosa o que tomen el nombre del presidente, eso no quiere decir que haya participado en un acto de corrupción”, declaró a Canal N.

Sostuvo que existen casos donde terceros toman el nombre de funcionarios públicos para fanfarronear y traficar influencias para sacar un provecho económico: “Existe el tráfico de influencias simulado, personas que son fanfarrones, que crean cosas y dicen que son amigos de alguien y trafican influencias, las responsabilidades no son por asociación, son por acción u omisión”, agregó.

Pedro Castillo ante el Ministerio Público

El último viernes 17, el presidente Pedro Castillo respondió – durante casi 4 horas – en el piso 11 de la sede central del Ministerio Público un total de 100 preguntas, las cuales fueron formuladas por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y Samuel Rojas Chávez, fiscal adjunto Supremo Provisional. Esto, en el marco de las investigaciones que se le siguen por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.