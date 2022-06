Las últimas noticias de política hoy, lunes 20 de junio del 2022

Entérate el resumen de las últimas noticias más importantes de política y actualidad del día de hoy.

Pedro Castillo protagoniza las noticias más resaltantes de la última jornada. Foto: Composición de Fabrizio Oviedo/La República

El poder Judicial rechazó el pedido de habeas corpus presentado por el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, con el que buscaba archivar una denuncia en su contra por el presunto delito de traición a la patria. El mandatario también felicitó al electo presidente Gustavo Petro por obtener la victoria de la segunda vuelta en Colombia. El líder de Podemos Perú, José Luna, es implicado en presuntos cobros de cupos para integrar la lista de regidores a la alcaldía de San Juan de Miraflores. Además, la defensoría del Pueblo anunció que evalua acudir a instancias internacionaes tras el blindaje a Manuel Merino. Pedro Castillo: Poder Judicial rechaza recurso para archivar denuncia por traición a la patria El Poder Judicial desestimó el pedido del presidente de la República, Pedro Castillo, para archivar una denuncia en su contra por el presunto delito de traición a la patria. La Corte Superior de Justicia de Lima -a través del expediente n° 01708-2022-0-1801-JR-DC-09- declaró improcedente la demanda de habeas corpus presentado por Eduardo Pachas Palacios contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por un supuesto atentado “contra a libertad individual en conexión al debido proceso y la tutela procesal efectiva”. Pedro Castillo felicitó a Gustavo Petro por triunfo en Colombia El actual presidente de Perú, Pedro Castillo, dedicó un mensaje a su próximo similar colombiano a través de redes sociales. “Acabo de llamar a Gustavo Petro para felicitarlo por su histórico triunfo democrático en Colombia. Nos une un sentimiento en común, que busca mejoras colectivas, sociales y de integración regional para nuestros pueblos. Hermano Gustavo, cuente siempre con el apoyo del Perú”, destacó el mandatario. Felicitación de Pedro Castillo a Gustavo Petro. Foto: Twitter Pedro Castillo Terrones Implican a José Luna en cobro de cupos para integrar lista de regidores José Luna Gálvez, líder del partido Podemos Perú, fue implicado en un presunto cobro para el proceso de adjudicación de los puestos en las lista de regidores de la candidatura a la alcaldía de San Juan de Miraflores. En unos audios revelados por “Cuarto poder”, el congresista es mencionado por Roger Parra Taboada por supuestamente pedir aportes de hasta S/ 80.000 soles para posicionar a posibles funcionarios en los primeros puestos de las listas de campaña. Defensoría del Pueblo evaluará acudir a instancias internacionales tras blindaje a Manuel Merino El adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, señaló que están evaluando acudir a instancias internacionales tras el archivamiento de la denuncia constitucional contra Manuel Merino por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado. “Se evaluará con las respectivas familias los siguientes pasos e indica que pueda ser uno de ellos (acudir a instancias internacionales). Lo otro es que el Estado continúe reparando los daños, las lesiones que han sufrido las víctimas de estas movilizaciones”, dijo para RPP Noticias.

