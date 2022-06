Empresa china perdió caso judicial por incumplimiento de contrato

Mala práctica. China Railway Group N° 10 Sucursal Perú, una de las denunciadas por la testigo Karelim López, con una cautelar logró recuperar un contrato de S/ 40 millones. Pero fallo fue revertido porque fue obtenido irregularmente.

La obra. China Railway Group N° 10 incumplió varias veces contrato con el MTC por obra en Amazonas. Foto: Andina

