Ministro Senmache se enoja ante cuestionamientos y pide que “apoyen” a su sector

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, fue consultado respecto a temas de su cartera como la inseguridad ciudadana, los prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva y los sobrinos del presidente Pedro Castillo, así como la investigación en los presuntos ascensos irregulares en la Policía Nacional del Perú.

“Nosotros estamos trabajando con generales ya ascendidos. Las investigaciones dirán si los ascensos (en la Policía) fueron legales o no. Estamos con 60 generales con sus funciones, hemos visto quiénes pueden servir mejor en diferentes puestos, eso es lo que hemos hecho, hay algunos que están cuestionados. Por ejemplo, hay uno que está siendo investigado en la región Tumbes y dicen que esa región es muy importante. Cuando está ahí, para no darle una región más importante, pero dicen que sí es importante porque es frontera”, empezó explicando Senmache a RPP.

En seguida, la periodista cuestionó: “¿Entonces, la región Tumbes no es importante?”. En tanto, el titular del Mininter respondió airado: “No, no, no. ¿Cuál es el motivo (de ese comentario)? ¿Quieren encontrar un titular (para portadas)? Señores, ¿quieren enfrentar la inseguridad ciudadana? ¿Sí o no? Para eso, tienen que apoyar al sector Interior, tienen que apoyar a la Policía nacional ”.

Tras ello, los conductores de la entrevista manifestaron que su labor es hacer preguntas “que pueden resultar incómodas”. En esa línea, aseguraron que no es su trabajo hacer “relaciones públicas” al Mininter.

Senmache reitera esfuerzos de la PNP para capturar a requisitoriados

Respecto a los requisitoriados exfuncionarios y familiares del jefe de Estado, señaló que están siendo buscados “intensamente” por los agentes del orden y descartó algún encubrimiento por parte de su ministerio.