Ministerio Público: Junta de Fiscales escogerá hoy a nuevo fiscal de la Nación

Al tener quórum nuevamente, la Junta de Fiscales Supremos llamó a una sesión extraordinaria para elegir al sucesor de Pablo Sánchez.

Juramento. Liz Patricia Benavides y Juan Carlos Villena juraron como fiscales supremos titulares. Foto: Marco Cotrina/ La República

La Junta de Fiscales Supremos viene desarrollando desde las 9.30 a. m. una sesión extraordinaria, con el fin de elegir al nuevo Fiscal de la Nación. La convocatoria fue realizada por el fiscal supremo Pablo Sánchez, quien asumió este cargo de forma interina. Con la reciente juramentación de Liz Patricia Benavides Vargas y Juan Carlos Villena Campana como fiscales supremos titulares, la Junta de Fiscales vuelve a tener quórum para agendar sus temas pendientes. Cabe precisar que tanto Pablo Sanchez como Zoraida Ávalos, los otros dos fiscales que integran este equipo, ya han manifestado -aunque no de manera oficial- que no postularán a un nuevo periodo. Ministerio Público

