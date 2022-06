Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vásquez no salieron del país por control migratorio

Juan Silva, extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); Bruno Pacheco, exsecretario presidencial de Palacio de Gobierno; y Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente de la República, Pedro Castillo; no pasaron el control migratorio de las fronteras para salir del país , según afirmó el superintendente nacional de Migraciones, Jorge Fernández Campos.

Durante un diálogo con RPP, Fernández recalcó que, si bien Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vásquez no fugaron de territorio peruano por una alerta migratoria, es la Policía Nacional del Perú (PNP) quien se encarga de vigilar las fronteras.

“ Lo que puedo garantizar es que (Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vásquez) no han salido por un puesto de control de migraciones . Todos los días verificamos que no han salido por un puesto de control migratorio (…) el control de la totalidad de las fronteras no está a cargo de Migraciones, el control está a cargo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas ”, manifestó.

En ese sentido, el funcionario recordó que el último 26 de mayo, la jefatura zonal del Callao activó la alerta migratoria contra Juan Silva con el fin de que no pueda salir del Perú por una de las fronteras sin previamente consultar a la PNP su situación.

“Nosotros tenemos que consultar (a la Policía) la situación en la que se encuentra Juan Silva. Tenemos que saber si está con impedimento de salida o en calidad de requerido de la justicia . Adicionalmente, la semana pasada se realizaron algunos allanamientos y se encontró el pasaporte de este señor”, aseveró.

Por otro lado, Fernández negó que Migraciones sea “cómplice” de la fuga del exministro de Transportes.

“¿Cómo puede ser cómplice Migraciones si desde el 26 de mayo, antes de que existiera la orden de impedimento de salida y antes de que existiera la orden de captura, nosotros ya habíamos tomado la decisión de registrar una alerta migratoria informativa?”, expresó.

Asimismo, por medio de sus redes sociales, Migraciones informó que a las 11.00 a. m. de este lunes “el ciudadano Juan Francisco Silva Villegas no registra salida por los Puestos de Control Migratorios o Fronterizos a cargo de la Superintendencia Nacional de Migraciones”.