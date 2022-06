Carlos Anderson sobre presunto cobro de cupos que implica a José Luna: “No me sorprende”

El congresista y exintegrante de la bancada de Podemos Perú, Carlos Anderson, se pronunció sobre la denuncia – presentada por “Cuarto poder” – que da cuenta sobre un presunto cobro de cupos para el proceso de adjudicación de los puestos en las listas de regidores de la candidatura a la alcaldía de San Juan de Miraflores, escándalo que implicaría al mismo José Luna Gálvez, líder del partido.

Ante ello, el parlamentario independiente dijo no sentirse sorprendido por la información y que esa forma de hacer política le hace daño al país: “Me da mucha pena, pero no me sorprende. Por lo menos, si me van a preguntar a mí si algún día me pidieron un sol, a mí nunca me lo pidieron, por el contrario. (…) Ese no es el tipo de política que necesitamos en el país. Me parece que es absolutamente reprochable”, declaró en Canal N.

José Luna es mencionado en audios de Roger Parra

Según unos audios revelados por el dominical, José Luna es mencionado por Roger Parra Taboada por supuestamente pedir aportes de hasta S/ 80.000 soles para posicionar a posibles funcionarios en los primeros puestos de las listas de campaña.

En los audios, que datan del 13 y 23 de marzo, se escucha a Parra Taboada, candidato de Podemos Perú por San Juan de Miraflores, a Juana Pichihua y a su hijo, Harold Inga, conversando sobre el dinero que estos dos últimos deberían pagar al partido de José Luna para acceder al puesto dos en la lista de regidores.

Estos se habían comprometido a pagar 50.000 soles por el número dos en la lista de regidores de Podemos Perú; para ello, habían adelantado 25.000. Se escucha decir a Roger Parra que estos montos no le parecieron atractivos a José Luna. Ante ello, solicitaban ahora 80.000 soles, pues Luna Gálvez había manifestado tener interés en darle el número dos de la lista a otra aspirante a regidora.