¿Cuántos días llevan prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez?

En abril del 2022, el presidente Pedro Castillo, desde lo alto de un estrado en San Borja, le decía a la población: “Podemos meter la pata, pero no metemos las uñas”, en referencia a que se puede ser torpe, pero no ladrón, y que durante su gestión no se han cometido actos de corrupción y que el erario público no ha sido perjudicado por quienes él califica como uñas largas.

Una retórica presidencial que contrasta con la realidad de tres personajes cercanos a él y que actualmente tiene en común su actitud esquiva a la justicia y, como refugio, la clandestinidad.

Se trata de su exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva; su ex secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco; y su sobrino Fray Vásquez Castillo, quien fue uno de sus activos colaboradores durante la campaña presidencial de 2021, en la que el líder sindical de origen chotano —con sobrero y lápiz en mano— se impuso electoralmente en las urnas sobre la heredera de la dinastía Fujimori.

A continuación, repasamos la cronología de la condición de prófugos que hoy acompaña a estas tres personas.

Juan Silva (14 días – 7 de junio)

A pesar de que el nombre de Juan Silva Villegas fue blanco de cuestionamientos desde que asumió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), recién el 7 de junio —con él fuera del Ejecutivo— el Poder Judicial dictó una orden de detención preliminar en su contra a pedido de la Fiscalía de la Nación.

La respuesta de las autoridades fue lenta. El cuestionado exfuncionario desapareció alegando su derecho a ponerse a buen recaudo ante lo que interpreta como una falta de garantías para un debido proceso, una muletilla muy común entre los políticos peruanos.

PUEDES VER: Liz Patricia Benavides Vargas es elegida nueva fiscal de la Nación

A pedido del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se emitió el 27 de mayo un requerimiento para que se realizaran operaciones de vigilancia al extitular del MTC, quien para ese entonces todavía gozaba con agentes de Seguridad del Estado que lo asistían y lo transportaban.

Según un reporte del Ministerio Público, recién se acató la orden desde el último 3 de junio. Tras su fuga, el exministro fue incluido en el Programa de Recompensas, por lo que se ofrece S/ 50.000 por información de su paradero.

De acuerdo a lo declarado por el ministro del Interior, Dimitri Senmache, Juan Silva ya es buscado a nivel internacional, a pesar de que contra el extitular del MTC pesa una orden de impedimento de salida del país por 36 meses.

“Hemos estado detrás de esta orden de Interpol para que 194 países puedan tener presente que esta persona está siendo buscada a nivel mundial”, declaró a Latina.

Bruno Pacheco (85 días – 28 de marzo)

El último 28 de marzo, en el marco de una diligencia fiscal desplegada en diversos inmuebles de la capital, se ordenó la detención preliminar de Bruno Pacheco y otras nueve personas involucradas en las presuntas irregularidades en el marco del Caso Puente Tarata III.

La Policía Nacional (PNP) no logró dar, en aquella oportunidad, con la ubicación del ex secretario general de Palacio de Gobierno, pero este sí ha tenido apariciones esporádicas para dar una entrevista al programa “Punto final” y para usar sus redes sociales, tal como alentó a la selección peruana previo a su encuentro ante Australia por el repechaje para el Mundial Qatar 2022.

El reciente 10 de mayo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la orden de prisión preventiva que se le impuso a Bruno Pacheco.

Esta medida duraría un periodo de 24 meses, y no 36, como se había determinado en un principio. A la par, viene siendo investigado por desbalance patrimonial que evidenciaría el presunto delito de enriquecimiento ilícito, colusión agravada en organización criminal en agravio del Estado.

En junio de este año, “Panorama” reveló que Bruno Pacheco habría sido objeto de un procedimiento de vigilancia por parte de la PNP, pero los informes dan cuenta de que se le perdió el rastro el 17 de febrero de 2022.

La Policía observaba una vivienda de Ate en la que Pacheco residía y la camioneta Jeep que usaba este, y que se encuentra a nombre de Raúl Torpoco, esposo de Silvia Barrera. Tras la fecha señalada, los reportes policiales detallaron lo siguiente: “No se observó a Bruno Pacheco”.

Fray Vásquez Castillo (85 días – 28 de marzo)

Junto a Bruno Pacheco, ese mismo 28 de marzo, el sobrino del jefe de Estado, Fray Vásquez, recibió una orden de detención preliminar, pero no fue encontrado por la Policía Nacional.

Posteriormente, se dictó una prisión preventiva por 36 meses, pero también se le redujo a 24. Es investigado por los presuntos delitos de colusión agravada y organización criminal en el llamado caso Puente Tarata.

Diferente suerte corrió su primo Gian Marco Castillo, también sobrino del jefe de Estado, quien inicialmente estuvo prófugo; pero luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima declarara fundada su apelación, se le revocó la orden de detención preventiva en su contra y se le impuso una comparecencia con restricciones.