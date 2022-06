Representante de empresa que ganó venta de urea está investigado

Detalle. Brasileño Marcelo Da Silva Goldschmidt, de MF Fertilizantes, que obtuvo buena pro de Agro Rural, afronta 12 procesos penales.

Descuido. Agro Rural no advirtió antecedentes de empresa que ganó buena pro para la venta de urea. Foto: difusión

