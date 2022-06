Representante de empresa que ganó venta de urea está investigado

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), otorgó la buena pro a la brasileña MF Fertilizantes para la compra de US$ 55,8 millones de urea.

Sin embargo, el comité evaluador obvió analizar el historial de la empresa ganadora. Ahora se sabe que el CEO de MF Fertilizantes, Marcelo Da Silva Goldschmidt, enfrenta 12 procesos penales abiertos en el Ministerio Público de su país, según el programa ‘Contracorriente’, de Willax TV.

El comité de Agro Rural desestimó la oferta de US$ 650 por tonelada que ofreció la empresa estadounidense Global Investment Group (GIG), y prefirió la propuesta de US$ 760 de la brasileña MF Fertilizantes. Según el argumento de Agro Rural, GIG presentó certificados ISO en inglés y no en español, y con este pretexto ni siquiera revisó la oferta de GIG.

Además, la empresa MF Fertilizantes no ofreció una carta fianza en su propuesta, es decir que el Gobierno no tiene un mecanismo que asegure el retorno de la inversión en caso de que la empresa incumpla con el contrato.

La Contraloría General ha informado a La República que analiza el caso y en los próximos días emitirá un informe sobre esta licitación. En un reporte anterior, la Contraloría advirtió de irregularidades en el proceso. (Abel Cárdenas).

