Trabajadora de congresista recibía sueldo del Estado mientras laboraba para empresa de su pareja

En una comunicación telefónica entre el programa Panorama con LOT Internacional se reveló que Shirley Martínez Paredes trabajaba en dicha empresa como asesora en el área comercial. No obstante, ella también figuraba en las planillas estatales como coordinadora del despacho de la congresista María Córdova. Es decir, Martínez le cobraba al Estado y, a su vez, laboraba en otro lugar.

Córdova Paredes es representante parlamentaria de Lambayeque por Avanza País y desde hace seis años convive con el chileno Horacio Vergara, gerente general de LOT Internacional, empresa dedicada a la emisión de certificados de calidad. Pero ese no sería el único vínculo entre ellos, ya que tienen una trabajadora en común en puestos claves para sus respectivas labores.

Shirley Martínez agendaba reuniones con la parlamentaria y, además, respondía por el negocio del empresario extranjero en horarios de trabajo congresal sin que —presuntamente— Córdova lo sepa, o al menos esto es lo que la legisladora expresó cuando se le consultó por ella.

“No trabaja para mi pareja. (Periodista: Pero yo he llamado y Shirley Martínez se presenta como asesora comercial de LOT International). Bueno, no sé por qué le habrá respondido eso. Yo no sé de estas cosas, porque yo vivo acá y solamente voy para la semana de representación allá, donde ella me arma la agenda”, dijo la integrante de la bancada de Avanza País a las cámaras de canal 5.

Vale mencionar que Martínez Paredes usaba un mismo número de teléfono para sus dos empleos, por lo cual podía cerrar negocios sobre certificados de calidad o pactar encuentros con María Córdova, según las solicitudes de la persona que llamara a ese contacto.

Martínez despedida

Tras el reportaje difundido en Panamericana, la congresista María Córdova emitió un pronunciamiento en el que expuso su decisión de cesar del cargo de coordinadora de su despacho a Shirley Martínez Paredes.

“Por lo expuesto anteriormente, he decidido prescindir de los servicios de la señora Shirley Martínez Paredes, quien desde hoy deja de laborar en mi despacho”, se lee en el comunicado.