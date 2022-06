Karol Paredes sobre María del Carmen Alva: Como bancada, Acción Popular no está pensando en su reelección

La vocera alterna de Acción Popular, Karol Paredes, se refirió a la posible reelección de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, y aseguró que ello no se va a dar, pues no han considerado esa posibilidad dentro de la bancada.

“No sé de dónde sacan este tema de la reelección de la señora Maricarmen Alva. Definitivamente, ella no va a la reelección. No sé de dónde ha salido esa fuente. Lo que yo sé, hasta ahora, y además como bancada, nosotros no estamos pensando ni hemos pensado en una reelección de la señora Maricarmen ”, dijo para Exitosa.

Asimismo, mencionó que todavía no se ha definido cuál será el nivel de participación en la próxima Mesa Directiva del Parlamento y que aquello se verá hasta en la tercera semana de julio.

“Nosotros no hemos definido todavía exactamente cuál será nuestro nivel de participación dentro de la Mesa directiva. Eso lo tendremos que conversar a nivel de bancada en su momento. Esto se definirá más o menos entre la primera, la segunda semana, o de repente hasta la tercera semana de julio . Ahora estamos todos concentrados en que se termine la legislatura bien hasta el 8 de julio y luego se verá qué es lo que pasa. Pero como bancada no hemos pensado en ninguna reelección”, aseveró.

Finalmente, comentó la manera en que la situación de los denominados “niños” ha afectado a la bancada y mencionó que le ha generado un desgaste.

“Creo que todo partido político, cuando tiene ese tipo de situaciones, la percepción es que tenemos un desgaste. Pero igual debemos seguir luchando para que las cosas fluyan de la mejor manera”, culminó.