Arequipa: S/ 5 millones más para obras del alcalde de Yanahuara y candidato al sillón provincial

Arequipa. El alcalde distrital de Yanahuara, Ánghelo Huerta Presbitero, desmiente un favoritismo por parte de la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez, pero este lunes el Consejo Regional le volvió a aprobar una nueva transferencia por más de S/ 5 millones para el mejoramiento de dos vías.

Huerta Presbitero es candidato a la alcaldía provincial de Arequipa por el movimiento regional Unidos Por El Gran Cambio, grupo político que le pertenece a la familia de la gobernadora Gutiérrez.

El presupuesto aprobado este lunes, con 8 votos a favor y 6 en contra, es para las obras de mejoramiento de transitabilidad de la avenida Brasil en el pueblo Pampa de Camarones (S/ 2,3 millones) y de las calles de las urbanizaciones Valencia y Los Cedros (S/ 3,3 millones).

Las solicitudes, primero, fueron declaradas improcedentes porque rompían el principio de equidad, es decir, una obra por comuna; pero ingresaron nuevamente al debate.

“El principio de equidad no funciona. ¿Por qué no utilizamos mejor el principio de eficiencia, el principio de rapidez? El de equidad significa dar a todos por igual, pero ¿cuántos alcaldes tienen sus expedientes completos?, ¿cuántos se han preocupado?”, respondió Huerta este lunes a La República, minutos antes de dirigirse al Consejo Regional de Arequipa.

El burgomaestre justificó su pedido porque las calles donde se harán las intervenciones son “vías regionales” y fueron dañadas por el Gobierno Regional de Arequipa durante la construcción de la Variante de Uchumayo.

Candidato

Sobre su participación en las próximas elecciones regionales y municipales, Huerta insistió en que su inscripción no va contra las reglas. De acuerdo a las elecciones internas, era candidato como primer regidor, pero pasó a ser el aspirante a la alcaldía provincial tras la renuncia de Alain Torres Jiménez.