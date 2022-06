Poder Judicial desestima recurso de Pedro Castillo para archivar denuncia por traición a la patria

Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente el pedido de Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, para archivar la denuncia en contra del jefe de Estado por declarar sobre la posibilidad de dar mar a Bolivia.

Pedro Castillo seguirá siendo investigado por la Subcomisión del Congreso por el presunto delito de traición a la patria. Foto: Presidencia

