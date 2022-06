Castillo pide al Congreso diálogo sobre demandas más importantes

Tacna. Propuso a gobiernos vecinos tratar el tema migratorio en nuestro país. Premier defendió “honestidad del gobernante”.

No más. Castillo anunció que se acaban gabinetes descentralizados en Arequipa y Áncash. Foto: PCM

Desde Tacna, en el marco de un nuevo consejo de ministros descentralizado, el presidente Pedro Castillo invocó al Congreso a dialogar y hacer las cosas bien para agendar las demandas más importantes “que el pueblo peruano está clamando a gritos”. “Dejemos a un lado estas rencillas, estos temas inútiles que no hacen bien a nadie y abramos estos espacios. Ojalá que más adelante tengamos los ministros, el pueblo y el Congreso juntos, y decir: esta es la unidad del pueblo para atender las grandes demandas del pueblo peruano”, manifestó. “Con valores y principios” Luego, en la plaza Paseo de las Aguas, se refirió a las declaraciones que dio ante el Ministerio Público el viernes. Dijo que su gobierno debe concluir con su mandato y rendir cuentas al pueblo fuera de las rejas. “Hay que voltear la negra historia de la política peruana, donde el gobierno acaba y el gobernante termina entre rejas”, comentó. PUEDES VER: Prorrogan Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao Insistió en que su gobierno tendrá una gestión honesta. “A nosotros nos han criado con valores y principios. Mi padre me crio con las uñas recortadas y las mantendré así hasta después de mi gobierno”, repitió. Sede del tema migratorio También afirmó el mandatario Castillo, tras reunirse con agricultores tacneños, que el Perú se ofrece como sede de la reunión que diversos gobiernos de la región sudamericana prevén realizar a fin de tratar los problemas suscitados por el tema migratorio. “Invoco a mis pares a que esta reunión la hagamos en el Perú”, anunció. Y agregó que la iniciativa de hacer dicha cita comprende a los respectivos gobiernos de Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Brasil y Chile. PUEDES VER: Guido Bellido asegura que el presidente Pedro Castillo “se allanará a cualquier investigación” Por su parte, el premier Aníbal Torres dijo en Tacna que “cada ministro está convencido de la honestidad de nuestro gobernante” y comentó que existe un plan “para imputarle la comisión de delitos sin ninguna prueba”. Aseguró que tras esa intención “están involucrados algunos miembros de la ultraderecha, que no quieren reconocer que él ganó las elecciones”. En Tacna también se estableció un convenio de cooperación con el Ministerio de Defensa, por el cual el Gore Tacna podrá disponer de horas de vuelo de aeronaves de las FF.AA. para atender situaciones de emergencia. Nuevo censo nacional Castillo anunció que se realizará un nuevo censo nacional. “Estamos en la obligación de transparentar”. Explicó que la falta de actualización de datos hace que “por más que hagan esfuerzo los sectores”, los recursos no llegan a los más pobres. Adelantó que el martes 21 de junio habrá otra sesión ministerial en Arequipa. “Y terminaremos en Áncash los gabinetes descentralizados”.

