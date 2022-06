Pedro Castillo: Feliz Día del Padre para aquellos que forjan mujeres y hombres de bien

El presidente de la República, Pedro Castillo, pausó sus labores y emitió un saludo vía redes sociales para los padres de familia en su día.

Pedro Castillo estuvo en la sede de la Fiscalía para responder por el caso Puente Tarata III. Foto: EFE

El jefe de Estado, Pedro Castillo, emitió un “afectuoso saludo” dirigido a los padres de familia de todo el Perú, en medio de las investigaciones en su contra hechas por la Fiscalía y las actividades que acarrean su puesto como gobernante. El mensaje vino acompañado de un video que recordaba las cualidades de los padres peruanos, a quienes instó a “seguir forjando mujeres y hombres de bien”. “A todos los padres de la costa, sierra y selva del Perú, en su día, les envío un afectuoso saludo. Para aquellos que forjan desde el hogar mujeres y hombres de bien para nuestra sociedad, los aliento a seguir haciéndolo en nombre del amor a sus familias y del país”, señaló el presidente de la República mediante un mensaje en Twitter. Pedro Castillo mandó su saludo por el Día del Padre. Foto: Pedro Castillo/Twitter PUEDES VER: Congreso autoriza que se armen Comités de Autodefensa Asimismo, les pidió a los agasajados que “nunca se rindan y superen siempre los obstáculos y las adversidades”. Castillo culminó su mensaje deseándoles “un gran día, lleno de amor con sus seres queridos” y cerró la cita con un efusivo “¡Feliz Día del Padre!”. De esta manera, el mandatario dejó a un lado sus reservas y se dirigió a la nación en medio de la complicada situación que enfrenta por las investigaciones en su contra que se están dando tanto en la Fiscalía como en el Congreso. PUEDES VER: Acusado de ser socio de Vladimiro Montesinos regresó por sus bienes y lo mataron Pedro Castillo declaró ante la Fiscalía por caso Puente Tarata III Pedro Castillo estuvo en el Ministerio Público, donde fue citado, en calidad de investigado, por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a raíz de las indagaciones que se vienen desarrollando en su contra por el caso Puente Tarata III. Por su parte, la Fiscalía emitió un comunicado dando detalles del encuentro entre Pedro Castillo y Pablo Sánchez, realizada este viernes 17 de junio a las 10.00 a. m. en la sede principal de la institución en el Centro de Lima. “El mandatario (Pedro Castillo) respondió un cuestionario de preguntas que fueron formuladas por Pablo Sánchez , con la concurrencia del Fiscal Adjunto Supremo, Samuel Rojas, Coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación y personal fiscal de la referida área, en una diligencia reservada que duró aproximadamente 3 horas y que se desarrolló en el piso 11 de la sede principal del Ministerio Público”, expresó la institución.

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”