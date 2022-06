De rondero a presunto consejero en las sombras del presidente Pedro Castillo

Levantamiento de las comunicaciones al jefe de Estado, por parte del Poder Judicial, habría revelado constantes intercambios de mensajes y llamadas entre Pedro Castillo y Sergio Muñoz.

Sergio Muñoz le habría realizado recomendaciones de profesionales al presidente que luego ingresaron a trabajar al Ejecutivo. Video: Cuarto Poder

Video recomendado: RMP sobre Pedro Castillo: “Probablemente, responda ‘no sé, no me acuerdo, no me consta’”